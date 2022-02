Pragya Sehgal - 15/02/2022

DMZ et Desjardins lancent une plateforme numérique

DMZ, l’incubateur d’entreprises de l’Université Ryerson pour les entreprises technologiques en démarrage, et la coopérative de services financiers Desjardins ont annoncé qu’ils se sont associés pour lancer une plateforme d’apprentissage numérique bilingue et à la demande, conçue pour soutenir les entrepreneurs en début de carrière et raccourcir leur courbe d’apprentissage.

IBM et SAP s’associent

L’entreprise IBM a annoncé qu’elle s’est associée à l’entreprise SAP pour fournir une expertise en matière de consultation et de technologie, afin de permettre à des clients d’adopter plus facilement une approche infonuagique hybride et de transférer des charges de travail vers l’infonuagique.

Inégalités d’accès aux difficultés financières et aux soins de santé

QuickBooks Canada a récemment partagé les résultats de son sondage selon lesquels les propriétaires d’entreprises et les travailleurs noirs au Canada sont plus susceptibles d’être confrontés à des difficultés financières et moins susceptibles d’avoir un bon accès aux soins de santé.

