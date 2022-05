BlackBerry QNX OS obtient une autre certification de sécurité critique

Tom Li - 20/05/2022

BlackBerry annonce que son système QNX OS for Safety 2.2 sera certifié au niveau 4 d’intégrité de sécurité, le niveau le plus élevé de la norme de sécurité EN 50125 établie par le Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique (CENELEC).

QNX OS for Safety est un système d’exploitation à micro-noyau pré-certifié pour prendre en charge le développement de systèmes de transport numériques critiques. Fonctionnant à la fois sur les processeurs Arm et x86, il fournit des gestionnaires de ressources certifiés en matière de sécurité, des applications et des chaînes d’outils C et C++ qualifiées pour prendre en charge le développement d’applications. Le système d’exploitation est pré-certifié auprès de plusieurs organismes de normalisation industrielle dont la liste complète est disponible sur le site Web de la société.

Le développement sur un système d’exploitation pré-certifié permet d’économiser temps et argent pour le développement de logiciels d’infrastructures critiques en éliminant l’étape de certification de sécurité du processus de développement. Les développeurs peuvent alors se concentrer sur les applications plutôt que sur le système complet.

Avec cette nouvelle certification, BlackBerry vise l’industrie de la logistique et du transport ferroviaires, qui a connu un boom massif pendant la pandémie de COVID-19 alors que les achats en ligne montaient en flèche. Le besoin d’un transport plus rapide et fiable a par surcroît été alimenté par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les clients ayant besoin de recevoir les marchandises des fournisseurs le plus rapidement possible afin de soutenir leur croissance.

Un certain nombre de développeurs de systèmes ferroviaires ont adopté le système d’exploitation QNX OS for Safety de BlackBerry, notamment sTraffic en Corée du Sud et Infraestruturas de Portugal au Portugal.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Lire aussi :

Un RAT à bas prix très utile aux pirates, selon des chercheurs de BlackBerry

BlackBerry réglera une action collective d’actionnaires en échange de 165 M$

Partenariat entre BlackBerry et Isaac pour le camionnage

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: approvisionnement