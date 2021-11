Billdr financée par Québecor et des actionnaires de Shopify et Uber

Dominique Lemoine - 17/11/2021

Billdr obtient 3,2 millions de dollars américains en financement, notamment auprès d’actionnaires de Shopify et Uber, pour développer davantage ses outils numériques de rencontres entre des propriétaires de maison et des entrepreneurs et gestionnaires en projets de rénovations.

La ronde de financement a été menée par One Way Ventures. Elle a intéressé les sociétés de capital de risque asterX Capital (Québecor), Kima Ventures, Goodwater Capital, Moving Capital et Simple Capital, ainsi que des investisseurs dans Shopify et Uber.

