Bell poursuit un homme accusé d’avoir volé du cuivre

Bell a confirmé avoir engagé des poursuites contre Sylvain Fleury, qui a été arrêté par la police pour le vol de câbles en cuivre de Bell Canada.

C’est que le vol de cuivre est devenu un réel fléau pour le géant canadien des télécommunications qui rapporte plus de 170 incidents au cours des 15 derniers mois sur son réseau de, principalement au Nouveau-Brunswick, en Ontario et dans le nord du Québec. Les vandales coupent et retirent les câbles de télécommunications des poteaux pour voler les câbles en cuivre qu’ils contiennent en vue de les revendre contre de l’argent comptant.

Chaque incident nécessite des réparations dont la durée peut varier de 10 à 12 heures, explique la société. Pendant cette période, il est possible que les clients n’aient pas accès à leurs services Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle, ce qui nuit à leur capacité de contacter les services d’urgence. Par ailleurs, Bell évalue à plus de trois millions de dollars les dommages occasionnés

« Les poursuites judiciaires engagées constituent une autre mesure que nous prenons pour protéger nos infrastructures essentielles contre les vols et actes de vandalisme récurrents », précise Nick Payant, vice-président, services d’exploitation et réseau principal chez Bell. « Des réseaux de communication fiables sont essentiels à tous, car ils permettent entre autres aux gens d’exploiter leur entreprise, de rester informés et de contacter les services d’urgence. […] Nous constatons que le recours à des systèmes d’alarme et de sécurité supplémentaires ainsi que le soutien des services policiers municipaux et provinciaux ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de l’aide des gouvernements ; nous souhaitons qu’ils accordent la priorité à la hausse des amendes et à l’apport de modifications au Code pénal afin de protéger nos infrastructures essentielles. »

C’est pourquoi Bell demande aux gouvernements provinciaux et fédéral d’aider les fournisseurs de services de communication à améliorer la résilience des réseaux de télécommunications du Canada. « Ils doivent prendre des mesures audacieuses et rapides pour augmenter les amendes et apporter des modifications au Code pénal afin de refléter la nature essentielle de ces importantes infrastructures sur la sécurité de ce pays », déclare Bell dans un communiqué.