Bell annonce la première zone AWS Wavelength au Canada

Tom Li - 29/04/2022

Bell déploie la première zone AWS Wavelength au Canada dans le but d’accélérer les performances de son réseau 5G à sa périphérie.

AWS Wavelength fait partie de la plate-forme d’AWS pour la création et le déploiement d’applications de pointe. Les deux autres composants, AWS Outposts et AWS Local Zones, ciblent respectivement les déploiements sur site et les grands déploiements métropolitains. AWS Wavelength est conçu spécifiquement pour les réseaux 5G des fournisseurs de services de télécommunications, pour déplacer le traitement des données près du point de génération des données afin de minimiser la latence.

L’informatique de périphérie est également idéale pour délester les appareils locaux des calculs lourds, économiser de l’énergie et consolider les nœuds de traitement de données distribués. Par exemple, le délestage du traitement vidéo vers la périphérie améliore la flexibilité de capture et réduit le besoin d’une puissance informatique élevée sur l’appareil ou sur site. L’inférence de l’IA est une autre application potentielle car elle nécessite souvent que le dispositif d’inférence soit proche de l’utilisateur final pour des informations immédiates.

Annoncé pour la première fois en juin 2021, l’informatique de périphérie multi-accès publique (MEC) de Bell avec AWS Wavelength intègre les services de calcul et de stockage AWS à la périphérie du réseau 5G de Bell. Le service cible les applications 5G, notamment le traitement visuel des données, la réalité augmentée/virtuelle, l’intelligence artificielle et la robotique, dans des secteurs tels que la fabrication, les médias, les transports, etc.

La première zone AWS Wavelength est située à Toronto. Bell prévoit étendre dans le futur sa disponibilité partout au Canada

