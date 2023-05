Bell acquiert FX Innovation pour accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes

Bell annonce avoir conclu une entente en vue d’acquérir FX Innovation, un fournisseur montréalais de services professionnels et gérés axés sur le nuage et de solutions d’automatisation du flux de travail pour les clients d’affaires.

L’objectif de l’entente, qui s’appuie sur les forces des deux sociétés, est d’aider les entreprises à satisfaire leurs ambitions en matière de transformation numérique grâce à des solutions multinuages intégrées, explique Bell dans un communiqué.

La combinaison de l’expertise de FX Innovation en matière de services professionnels et de services gérés en nuage et de l’envergure nationale, les ressources et les réseaux de fibre optique et 5G de Bell, permettra d’offrir des solutions de bout en bout pour aider les entreprises à innover et à se développer.

« Nous sommes ravis que FX Innovation se joigne au groupe d’entreprises de Bell », commente John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et IA chez Bell. « Il s’agit réellement d’un cas où le résultat est supérieur à la somme des parties. L’implication profonde de FX Innovation dans les services en nuage complétera les forces existantes au sein de notre équipe de produits et services avancés, et ensemble, nous permettrons aux clients d’accélérer leur transformation numérique grâce à l’adoption et à la gestion de l’informatique en nuage et au soutien du meilleur réseau au pays. »

FX Innovation est un fournisseur de services multinuages de bout en bout, de solutions d’automatisation des flux de travail en TI et de services-conseils en matière d’infonuagique aux entreprises. De plus, l’entreprise offre des services bilingues pour permettre aux clients de gérer leurs environnements infonuagiques publics et hybrides avec les grands fournisseurs de services infonuagiques tels que Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure. Son siège social de FX Innovation est situé à Montréal.

Une fois le processus d’acquisition complété, FX Innovation continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction actuel. La transaction est sujette aux approbations réglementaires et devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2023.