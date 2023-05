Balado Hashtag Tendances,11 mai 2023 — Coche bleue Google, pertes pour Open AI, l’IA et les vaccins, purge chez Twitter et un robot domestique plus intelligent

Balado Hashtag Tendances, 11 mai 2023 — Cette semaine : Une coche bleue pour les courriels, Open AI rapporte des pertes, l’intelligence artificielle aide à créer de meilleurs vaccins, purge des comptes Twitter inactifs et le robot Astro d’Amazon plus intelligent.

Une coche bleue pour les courriels

Un peu comme le fait Twitter, Gmail annonce l’ajout d’une coche bleue aux courriels.

Le système est basé sur la norme BIMI (pour Brand Indicators for Message Identification), dans laquelle les logos de la marque apparaissent dans la « zone d’avatar » à côté du nom et de l’adresse de l’expéditeur. Il utilise une authentification forte pour identifier les expéditeurs légitimes.

L’idée est d’aider les utilisateurs et les systèmes de sécurité électroniques à identifier facilement et à bloquer les pourriels et permettra aux expéditeurs de tirer parti de la confiance en leur marque.

Le déploiement de la coche bleue est commencé et elle sera disponible pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines.

Open AI rapporte des pertes

The Information rapportait cette semaine que OpenAI aurait enregistré des pertes de 540 millions de dollars américains l’an dernier. Le PDG Sam Altman prévoit cependant lever 100 milliards de dollars dans les prochaines années pour développer une intelligence artificielle plus intelligente et capable de s’améliorer.

Pendant ce temps, OpenAI cherche à acquérir plus d’ensembles de données pour son logiciel. Certaines entreprises ont banni l’utilisation de l’intelligence artificielle générative avec des données propriétaires afin d’empêcher qu’elles se retrouvent dans le pool de données de ChatGPT.

L’investissement ambitieux d’OpenAI dans la technologie de l’intelligence artificielle soulève cependant la question de savoir si d’autres entreprises de ce domaine peuvent en faire autant.

L’intelligence artificielle aide à créer de meilleurs vaccins

Des scientifiques de Baidu Research en Californie ont développé un outil d’intelligence artificielle qui utilise la linguistique informatique pour optimiser les séquences de gènes dans les vaccins à ARN messager, rapporte Nature.

L’outil conçoit des séquences d’ARN messager avec des formes et des structures plus complexes que les vaccins actuels. Cela rend les vaccins à ARN messager plus puissants et plus stables et pourrait entraîner une meilleure protection contre les maladies infectieuses.

Cette nouvelle méthodologie est « remarquable », a déclaré Dave Mauger, un biologiste de l’ARN qui travaillait auparavant chez Moderna, un fabricant de vaccins à ARN messager. « L’efficacité de calcul est vraiment impressionnante et plus sophistiquée que tout ce qui a précédé », a-t-il poursuivi.

L’outil aurait déjà été utilisé pour optimiser au moins un vaccin autorisé.

Purge des comptes Twitter inactifs

Twitter entreprend une purge des comptes inactifs qui n’ont eu aucune activité depuis plusieurs années, rapporte Tech Crunch. La manœuvre pourrait libérer des noms d’utilisateur qui sont en forte demande.

Ces derniers mois, Twitter avait envisagé de vendre les noms d’utilisateur en demande par le biais d’enchères en ligne pour générer des revenus supplémentaires. Il n’est pas clair si ce plan est toujours sur la table ou comment il fonctionnera, le cas échéant.

Twitter a une politique de compte inactif depuis des années, mais la plate-forme n’avait jamais, jusqu’à maintenant, déployé d’effort généralisé pour appliquer cette règle.

Conséquence de l’opération, les utilisateurs avec des abonnés inactifs verront leur nombre d’abonnés chuter.

La disponibilité de noms d’utilisateur en forte demande pourrait attirer les utilisateurs vers Twitter, améliorant potentiellement les effets de réseau de la plateforme et sa capacité à rapporter de l’argent.

Le robot Astro d’Amazon plus intelligent

Amazon développe de nouvelles fonctionnalités pour son robot domestique Astro. Le projet Burnham ajoute en effet des capacités conversationnelles et de l’intelligence à Astro et permet au robot de se souvenir de ce qu’il a vu et compris.

Astro pourra s’engager dans des dialogues de questions-réponses, faire un suivi sur des interactions précédentes et prendre des mesures appropriées. Il comprendra les activités quotidiennes dans un cadre familial en tirant parti de ses connaissances du « bon sens » dérivées de sa formation de modèle linguistique.

Burnham pourrait en outre être intégré à de futurs robots au-delà d’Astro.

