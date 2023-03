Balado Hashtag Tendances, 9 mars 2023 — L’intelligence artificielle, un robot humanoïde et des coupures chez Amazon et Meta

Balado Hashtag Tendances, 9 mars 2023 — Cette semaine : Microsoft développe une intelligence artificielle générale, Figure dévoile son robot humanoïde, Amazon interrompt la construction de son siège social de Virginie, de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Dynamics 365 de Microsoft et d’autres coupures de postes chez Meta.



Microsoft développe une intelligence artificielle générale

Des chercheurs de Microsoft ont dévoilé cette semaine Kosmos-1, un modèle de langage d’intelligence artificielle multimodal capable d’analyser le contenu d’images, de résoudre des énigmes visuelles, de visuellement reconnaître du texte et de comprendre des instructions en langage naturel.

Le modèle est considéré comme un pas vers la construction d’une intelligence artificielle générale capable d’effectuer des tâches au même niveau que les humains. Kosmos-1 peut analyser des images, lire du texte à partir d’une image et écrire des légendes pour les images. Microsoft prévoit rendre Kosmos-1 disponible pour les développeurs.

Certains experts en intelligence artificielle désignent l’intelligence artificielle multimodale comme une voie potentielle vers l’intelligence artificielle générale, une technologie hypothétique qui serait apparemment capable de remplacer les humains dans n’importe quelle tâche intellectuelle (et d’effectuer n’importe quel travail intellectuel).

Figure dévoile son robot humanoïde

Figure sort de l’ombre avec les premières images de son robot humanoïde. La jeune pousse américaine vise à construire un robot humanoïde bipède à usage général. Elle compte sur une équipe d’une quarantaine de personnes qui comprend des anciens de Boston Dynamics, Tesla, IHMC, Apple SPG, Alphabet X et Cruise.

Figure croit qu’elle pourra commercialiser des robots principalement développés à des fins de recherche et développement au cours des 20 dernières années. La version alpha de son robot a été achevée en décembre et elle est présentement testée dans ses bureaux de Sunnyvale, en Californie. Figure s’engage à une vision de matériel horizontal évolutif qui peut s’étendre à de nombreuses applications, y compris pour l’utilisation dans la fabrication, l’exécution, la logistique et la vente au détail.

Amazon interrompt la construction de son siège social de Virginie

Amazon a annoncé le report du développement de la deuxième phase de son second siège social en Virginie – appelé Q2, alors que la société cherche à réduire ses dépenses. On se souviendra qu’Andy Jassy, le PDG d’Amazon, a récemment pris des mesures pour réduire les dépenses, y compris la réduction d’environ 18 000 emplois, et l’entreprise réévalue désormais son portefeuille immobilier et compte mettre fin à certains projets.

L’ouverture de la première phase du campus de la Virginie du nord est toujours prévue pour juin prochain. Amazon a cependant confirmé que les activités de pré-construction des autres phases du Q2 commenceront plus tard dans l’année.

De nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Dynamics 365 de Microsoft

Microsoft a annoncé la prochaine génération de mises à jour de produits basés sur l’intelligence artificielle à son portefeuille d’applications. La nouvelle fonctionnalité Copilot de Dynamics 365 vise à automatiser les tâches répétitives dans les ventes et le service client.

La nouvelle fonction « conversation booster » de Power Virtual Agents aide les robots conversationnels à répondre aux questions non planifiées en se connectant à des bases de connaissances.

L’outil AI Builder de Microsoft a un nouveau modèle GPT pour la génération de texte, qui peut être intégré dans Power Apps et Power Automate. Copilot est disponible en avant-première depuis le 6 mars et sera inclus dans les licences Dynamics 365 existantes sans frais supplémentaires.

D’autres coupures de postes chez Meta

Meta pourrait procéder à la mise à pied de milliers de travailleurs dans une nouvelle série de coupures de postes à partir de cette semaine. Cela s’ajoute aux 13 % des employés qui ont été licenciés en novembre dernier dans le cadre d’une initiative de réduction des coûts visant à supprimer les projets non performants ou périmés et à simplifier la prise de décision.

Mark Zuckerberg assume l’entière responsabilité de la nouvelle série de coupes, affirmant que les mises à pied étaient une solution de dernier recours. La société cherche à réduire les niveaux de gestion intermédiaires afin d’accélérer la prise de décision et maintenir la rentabilité.

