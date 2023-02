Balado Hashtag Tendances, 9 février 2023 — Rançongiciel sur des serveurs VMware, panne d’Outlook, coupures chez Dell et Musk non responsable

Balado Hashtag Tendances, 9 février 2023 — Cette semaine : Des serveurs VMware touchés par un rançongiciel, panne majeure de Outlook.com, coupures de postes chez Dell et Elon Musk exonéré par la Securities and Exchange Commission.

Des serveurs VMware touchés par un rançongiciel

Plus de 2400 serveurs VMware ont été touchés dans le monde par une campagne de rançongiciel au cours du week-end dernier. VMware compte plus de 400 000 clients et, selon des analystes, 80 % de toutes les charges de travail virtualisées s’exécutent sur la technologie VMware.

Apparemment, le rançongiciel ciblait une vulnérabilité vieille de deux ans dans les machines ESXi populaires de VMware.

Selon Reuters, le plus grand nombre de serveurs concernés se trouve en France, suivi des États-Unis et de l’Allemagne. Quel que soit leur emplacement, les entreprises qui utilisent VMware et qui n’ont pas encore appliqué les mises à jour nécessaires doivent immédiatement corriger leurs systèmes.

La virtualisation et la migration vers l’infonuagique promettent une sécurité améliorée, mais cette attaque a démontré que la meilleure sécurité exige toujours que les administrateurs entretiennent correctement leurs logiciels en appliquant les dernières mises à jour et correctifs.

Panne majeure de Outlook.com

Le service Outlook.com de Microsoft a été rétabli après une panne majeure qui a commencé tard lundi soir. Les utilisateurs en Amérique du Nord ont été les premiers touchés. Outlook.com couvre environ 3 % du trafic de messagerie mondial.

Microsoft a déclaré au moment de la panne qu’elle avait identifié un changement récent pouvant causer des problèmes d’envoi, de réception ou de recherche de courriels dans Outlook.com, mais a révélé plus tard que des fonctions telles que le calendrier étaient également affectées, ce qui à son tour affectait d’autres produits comme par exemple Microsoft Teams.

Tous les services étaient rétablis mardi en fin d’après-midi et Microsoft a identifié la cause première comme un « sous-ensemble d’infrastructure responsable du routage du trafic qui a cessé de manière innatendue de répondre aux demandes de trafic ».

Coupures de postes chez Dell

Dell Technologies a annoncé la suppression de 6650 emplois face à la chute des ventes de PC. La société l’a annoncé un article de blog, précisant que les employés concernés seraient avisés par leurs dirigeants et qu’ils recevraient un soutien lors de la transition vers de nouvelles opportunités. On ne sait pas encore quels services sont touchés, ni l’étendue du soutien que les employés licenciés recevront.

Parmi les grandes entreprises, c’est Dell qui a le plus souffert de l’effondrement du marché des PC, faisant face à une baisse de 37 % de ses ventes en 2022. En comparaison, son concurrent HP a enregistré une baisse de 29 % de ses ventes et a annoncé son intention de licencier de quatre à six mille travailleurs en novembre de l’année dernière.

Cette série de licenciements chez Dell n’est qu’une mauvaise nouvelle de plus pour les dizaines de milliers d’employés qui ont été touchés par la vague de licenciements dans les grandes entreprises du monde des technologies.

Elon Musk exonéré par la Securities and Exchange Commission

Le milliardaire Elon Musk a été déclaré « non responsable » d’un tweet de 2018 dans lequel il écrivait qu’il avait « un financement garanti » pour privatiser Tesla. C’est une grande victoire pour Musk qui avait entrepris une énorme bataille publique avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Musk avait réglé un procès potentiel avec la SEC en acceptant de démissionner de son poste de président de Tesla et de payer une amende de 20 millions de dollars.

Bien que Musk ait réglé le procès de la SEC, il était toujours poursuivi par un groupe d’investisseurs qui alléguait que Musk « avait sciemment ou imprudemment fait des déclarations publiques et leur avait causé des pertes d’investissement ». Vendredi dernier, un jury de San Francisco l’a finalement déclaré « non responsable » de ces accusations.

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu », a déclaré Musk, notant également : « Je suis profondément reconnaissant de la conclusion unanime d’innocence du jury dans cette affaire. »

