Dominique Lemoine - 07/04/2022

Balado Hashtag Tendances, 7 avril 2022 — Musk administrateur de Twitter; Rapport du GIEC; la durée de vie des appareils au menu de l’UE; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022.



Elon Musk devient administrateur de Twitter

L’investisseur Elon Musk a rejoint le conseil d’administration de Twitter, dans la foulée de son acquisition d’actions de l’entreprise.

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré que l’entreprise a parlé de ce poste avec Musk, au cours des dernières semaines.

Quand ce dernier est devenu le principal actionnaire de Twitter lundi, certains se sont inquiétés que Musk utilise sa position et son influence, pour contourner des règles. Son passage au conseil d’administration renforce davantage ces soupçons.

Twitter a déclaré ne pas accorder de traitement spécial à Musk malgré son nouveau rôle. Ce dernier ne sera pas autorisé à acheter plus de 15 % des actions de Twitter.

L’action climatique grâce au numérique comporte des risques

Le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, a été dévoilé cette semaine.

Selon ce rapport du GIEC, des technologies telles que l’Internet des objets, la robotique et l’intelligence artificielle, peuvent contribuer à atténuer le changement climatique et à atteindre des objectifs de développement durable, par exemple en améliorant la gestion de l’énergie et l’efficacité énergétique.

Par contre, aussi selon le GIEC, ces gains peuvent être réduits ou contrebalancés, par l’augmentation de la demande de biens et de services générée par l’utilisation d’appareils numériques, l’accroissement des déchets électroniques, l’exacerbation du fossé numérique, des dommages sur les marchés du travail et des inégalités dans l’accès à des technologies moins polluantes.

« La technologie ne soutient la décarbonisation que si elle est régie de manière appropriée », dit le GIEC.

Politiques européennes pour prolonger la vie d’appareils

Justement, de nouvelles politiques de l’Union européenne auront des effets sur la durée de vie de divers produits électroniques. Par exemple, une proposition de loi prévoit le retour des piles remplaçables dans les téléphones intelligents.

Les piles remplaçables ont été écartées par les fabricants pour diverses raisons dans la conception des téléphones actuels. Cependant, selon plusieurs utilisateurs, les piles remplaçables prolongent la vie des appareils et sont davantage recyclables.

S’il est adopté, le règlement de l’Union européenne exigerait que toutes les piles soient facilement amovibles, remplaçables et recyclables.

Un bureau consacré au cyberespace aux États-Unis

L’État fédéral des États-Unis s’est doté d’un nouvel organisme pour aborder les enjeux de cybersécurité, reliés à la sécurité nationale, aux opportunités économiques et au numérique.

L’organisme aura trois unités, soit la sécurité internationale du cyberespace, la politique internationale de l’information et des communications, ainsi que la liberté numérique.

The Bureau of Cyberspace and Digital Policy aura 100 employés du service public et son dirigeant sera nommé par le Sénat. Il est prévu que l’organisme soit agrandi l’an prochain, car il envisage déjà de demander des fonds pour avoir plus d’employés.

