Balado Hashtag Tendances, 5 janvier 2023 — Recherches vidéo Google, TikTok espionne la presse, ChatGPT inquiète Google et des drones Amazon

Balado Hashtag Tendances, 5 janvier 2023 — Cette semaine : Des recherches Google dans les vidéos, TikTok aurait accédé aux données de journalistes, ChatGPT sonne l’alerte chez Google et des livraisons Amazon par drone.

Des recherches Google dans les vidéos

Google teste la possibilité de rechercher des mots prononcés dans une vidéo via une nouvelle fonctionnalité « Rechercher dans la vidéo » qui est présentement testée en Inde, mais on rapporte également que la fonctionnalité serait aussi testée aux États-Unis.

On sait peu de choses sur la fonctionnalité mais Google a publié un article sur le blog de Google India, qui disait : « Outre les images, les vidéos sont également une riche source d’informations visuelles, mais il est souvent difficile de trouver quelque chose enfoui dans un long clip. Grâce à une nouvelle fonctionnalité que nous testons, vous pouvez désormais rechercher tout ce qui est mentionné dans une vidéo, directement depuis la recherche. Entrez simplement un terme de recherche à l’aide de la fonction “Rechercher dans la vidéo” et trouvez rapidement ce que vous cherchez. »

TikTok aurait accédé aux données de journalistes

Des employés de ByteDance, la société mère de TikTok, auraient accédé aux données TikTok de deux journalistes américains et d’autres personnes qui leur sont liées, selon des courriels internes obtenus par The Verge. Au moins deux de ces employés étaient basés en Chine et deux travaillaient depuis les États-Unis.

Les données consultées incluent les adresses IP des journalistes, qui ont été utilisées pour savoir s’ils avaient été physiquement à proximité d’employés de TikTok soupçonnés d’avoir divulgué des informations à la presse.

TikTok avait d’abord nié avoir ciblé des journalistes, mais la société indique maintenant avoir licencié des employés pour avoir suivi les allées et venues de journalistes américains couvrant l’entreprise.

Les données auraient été utilisées lors d’une enquête sur des fuites internes. TikTok n’a pas indiqué si les données avaient été consultées avant ou après que l’entreprise eut commencé à acheminer les données des utilisateurs américains via Oracle.

ChatGPT sonne l’alerte chez Google

Les robots conversationnels tels que ChatGPT ont conduit la direction de Google à déclarer l’état d’urgence. Google possède déjà un robot conversationnel qui pourrait rivaliser avec ChatGPT appelé LaMDA.

Cependant, le déploiement d’un robot conversationnel pour répondre aux requêtes pourrait être un problème pour Google car la technologie n’est pas adaptée à la diffusion d’annonces numériques, qui représentaient plus de 80 % des revenus de l’entreprise l’année dernière.

En outre, les robots conversationnels sont également connus pour générer parfois des informations fausses, toxiques ou biaisées, de sorte qu’ils ne peuvent actuellement pas être utilisés de manière fiable.

Des livraisons Amazon par drone

Amazon a lancé des essais de livraison au moyen de drones dans certains emplacements en Californie et au Texas. Les clients de ces zones pourront commander des articles à livrer par drone de la manière habituelle.

Amazon développe son service de livraison par drones depuis 2013. L’aéronef autonome au centre de la plate-forme a connu de nombreuses itérations au cours de la dernière décennie, s’améliorant à chaque étape alors que le géant du commerce électronique cherche à persuader les régulateurs que ses machines volantes sont capables de fonctionner de manière sûre et fiable.

La société est sur le point de lancer la dernière version de son aéronef – avec une durabilité améliorée et une portée au-delà des neuf milles actuels – en 2024.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 22 décembre 2022 — La saga Twitter, Cisco licencie, un concours de piratage et un décapsuleur bluetooth

Hashtag Tendances, 15 décembre 2022 — ChatGPT, le prochain Twitter, Amazon style TikTok et de très longs tweets

Hashtag Tendances, 8 décembre 2022 — Âgisme chez SpaceX, une voiture volante, reconnaissance faciale dans les aéroports et Amazon offre 2 $ par mois à certains clients

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.