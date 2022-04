Dominique Lemoine - 31/03/2022

Balado Hashtag Tendances, 31 mars 2022 — Meta choisit Toronto; Beenox choisit Montréal; Webex choisit Toronto et Montréal; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022.



Meta choisit Toronto pour un centre d’ingénierie

L’organisation mère de Facebook, Instagram et WhatsApp prévoit embaucher jusqu’à 2500 employés, pour des postes à distance et en personne à travers le Canada au cours des cinq prochaines années, afin de construire le métavers.

Il s’agit du plus récent des investissements de Meta au Canada. Facebook avait ouvert en 2017 un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, à Montréal.

La plupart des emplois concerneront l’ingénierie, ainsi que la création d’expériences de réalité étendue et de technologies.

Cette expansion de Meta doit aussi lui servir à mettre sur pied au Canada des équipes d’ingénierie pour WhatsApp et Messenger, ainsi qu’en matière de présence à distance. De plus, Meta prévoit aussi investir dans ses laboratoires existants.

Beenox choisit Montréal pour un studio de jeux vidéo

Le studio de développement de jeux vidéo Beenox, basé à Québec, aura un nouveau studio à Montréal, pour accroître ses capacités, notamment pour le jeu Call of Duty et d’autres nouveaux projets.

Beenox affirme prévoir faire croître son équipe de plus de 20 % dans le cadre de cet investissement. L’équipe de Beenox, dirigée par Nour Polloni, compte déjà 400 employés, dont 150 qui ont été engagés en 2021, et 50 dans la région de Montréal. L’emplacement du studio de Montréal n’a pas encore été révélé.

« Ce nouveau studio à Montréal va nous permettre d’enrichir nos champs d’expertise », a déclaré Nour Polloni, directrice de studio chez Beenox, par voie de communiqué.

Les compétences recherchées pour combler les besoins du studio de Beenox à Montréal incluent la programmation et la conception. Beenox est une propriété d’Activision Publishing.

Webex choisit Montréal et Toronto pour des centres de données

Webex par Cisco, une entreprise des États-Unis qui développe et commercialise des services à la demande de conférence web, de vidéoconférence, de communications unifiées et de centres de contact, ouvrira des centres de données à Montréal et Toronto.

Webex dit vouloir ainsi mieux servir ses clients préoccupés par l’endroit où sont conservées leurs données, comme des clients du secteur public en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et au Québec, ainsi que des clients en finance et en soins de santé.

De plus, Webex propose le basculement et la reprise après sinistre pour Webex Meetings.

De l’intelligence artificielle appliquée à l’exploration minière

Un projet de l’Institut national de la recherche scientifique, en intelligence artificielle et apprentissage des machines appliqués à l’exploration minière, a obtenu un financement public de 379 000 dollars.

L’objectif est de développer des réseaux de neurones de prédictions, de manière à traiter et interpréter des données d’imagerie aéroportée et des informations géophysiques, de même qu’à prédire par algorithme la composition du sous-sol de sites qui pourraient devenir des sites d’exploitation minière.

« En raison des quantités d’informations à analyser aux phases préliminaires de l’exploration, l’interprétation des données représente un défi pour les géologues », affirme l’Institut.

Lire aussi :

Balado Hashtag Tendances, 24 mars 2022 — Technologies et sécurité au budget de Québec; et plus

Balado Hashtag Tendances, 17 mars 2022 — Québec veut plus de numérique en éducation; et plus

Balado Hashtag Tendances, 10 mars 2022 — Financement public pour adopter des technologies; et plus

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World Canada. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français. De plus, n’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir les nouvelles du secteur des technologies en français dans votre boîte courriel.

Tags: Beenox