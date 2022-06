Balado Hashtag Tendances, 30 juin 2022 — Artemis en VR, Alexa fait des imitations, DuckDuckGo et les téléphones intelligents

Renaud Larue Langlois - 30/06/2022

Balado Hashtag Tendances, 30 juin 2022 — Le lancement d’Artemis en réalité virtuelle, Alexa fait des imitations, DuckDuckGo dans l’eau chaude et l’utilisation des téléphones intelligents au Canada.

Le lancement d’Artemis en réalité virtuelle

Les Studios Félix & Paul, un studio de divertissement immersif de Montréal, annonçait cette semaine une collaboration avec Meta Quest et d’autres partenaires pour la diffusion immersive en direct du lancement de la mission Artemis I de la NASA, au mois d’août prochain. La diffusion veut offrir aux participants une expérience hors du commun et les plaçant plus près que jamais du pas de lancement.

Artemis I est le vol inaugural non-habité de la fusée SLS et du vaisseau spatial Orion. Celui-ci dépassera la lune plusieurs milliers de kilomètres afin de valider la performance de ses systèmes. L’objectif du projet Artemis est d’envoyer à nouveau des astronautes (incluant la première femme et la première personne de couleur) sur la Lune d’ici 2024.

Alexa fait des imitations

Amazon expérimente une nouvelle fonctionnalité qui permettra à son assistant vocal Alexa d’imiter la voix d’autres personnes, y compris la voix de personnes décédées. L’annonce a été faite par Rohit Prasad, vice-président et scientifique en chef d’Alexa Artificial intelligence dans le cadre de la conférence MARS d’Amazon. Il y a parlé de la relation qui existe entre les consommateurs et leurs assistants virtuels.

Il a précisé que son équipe avait trouvé un moyen d’amener Alexa à simuler la voix d’une autre personne en utilisant moins d’une minute d’enregistrement vocal. Il a également présenté une démonstration de la fonctionnalité dans laquelle Alexa lit un histoire à une enfant en utilisant la voix de sa grand-mère.

DuckDuckGo dans l’eau chaude

DuckDuckGo est dans l’eau chaude après que Zach Edwards, un chercheur en cybersécurité, ait découvert que son moteur de recherche, qui a la réputation de mieux protéger les données personnelles de ses utilisateurs que ses concurrents, ne bloquait pas tous les traqueurs. Il semble en effet que ceux de Microsoft étaient acceptés en vertu d’une entente de partenariat.

Le moteur de recherche enverrait donc l’adresse IP et le navigateur utilisé à ce « partenaire ». Après avoir d’abord nié cette découverte accablante pour l’entreprise, son PDG a finalement admis que celle-ci était fondée, précisant que ses programmeurs travaillaient à corriger la situation.

L’utilisation des téléphones intelligents au Canada

La firme HelloSafe a récemment dévoilé une étude sur l’utilisation des téléphones intelligents au Canada. On y apprend que c’est en Alberta que le taux de pénétration est le plus élevé, 94 % des Albertains possédant un tel appareil. Par ailleurs, ce sont les québécois qui en sont le moins friands et seulement 79 % de la population les utilisent.

Sans grande surprise, c’est Bell qui demeure le fournisseur de service le plus populaire dans presque toutes les provinces. Seule la Saskatchewan se démarque et c’est SaskTel qui y tient la position de tête. En outre, la part de marché des petits exploitants comme Freedom Mobile ou Vidéotron a crû lentement mais sûrement entre 2015 et 2020, passant de 9,6 à 12,2 %.

