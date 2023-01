Balado Hashtag Tendances, 26 janvier 2023 — Poursuites contre Google et Twitter, des médicaments à 5 $ et Windows 10 plus disponible

Balado Hashtag Tendances, 26 janvier 2023 — Cette semaine : Les États-Unis poursuivent Google, Twitter poursuivie pour non-paiement du loyer, des médicaments illimités pour 5 dollars et la fin des ventes de Windows 10.

Les États-Unis poursuivent Google

On apprenait mardi dernier que le département de la Justice des États-Unis poursuit le géant de l’Internet Google pour son « monopole » dans le marché de la publicité en ligne, selon un document judiciaire.

Google aurait ainsi utilisé des méthodes anticoncurrentielles, excluantes et illégales pour éliminer ou réduire considérablement toute menace à sa domination sur les technologies utilisées pour la publicité numérique, affirme la poursuite.

Outre le département fédéral de la Justice, huit États américains, dont la Californie et New York, demandent donc à la justice de condamner le groupe californien pour infraction au droit de la concurrence et de le contraindre à payer des dommages et d’ordonner la cession de ses activités liées à la vente d’espaces publicitaires en ligne.

La plainte reproche à Google de contrôler aussi bien les technologies utilisées par presque tous les sites web pour vendre des bandeaux ou des fenêtres publicitaires que les outils dont se servent les annonceurs pour acheter ces espaces, de même que le marché où ont lieu les transactions.

Twitter poursuivie pour non-paiement du loyer

Toujours dans le domaine judiciaire, Radio Canada rapporte que le domaine de la Couronne, qui gère les actifs appartenant à la monarchie britannique, a indiqué mardi avoir assigné en justice l’entreprise responsable du réseau social américain Twitter, l’accusant de ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux londoniens.

Le siège londonien de Twitter est en effet situé depuis 2014 dans une propriété du domaine de la Couronne située près de Piccadilly Circus.

Un représentant du domaine de la Couronne a indiqué avoir contacté Twitter et être actuellement en discussion avec l’entreprise, rachetée l’an dernier pour 44 milliards de dollars américains par le milliardaire Elon Musk. Radio Canada indique en outre que Twitter est également l’objet de poursuites similaires de la part de plusieurs propriétaires aux États-Unis.

Des médicaments illimités pour 5 dollars

Amazon lance un abonnement mensuel au coût de 5 $ américains qui offre des médicaments sur ordonnance illimités.

Le service se nomme RxPass et il est exclusif aux membres Amazon Prime. Moyennant une surprime mensuelle de 5 dollars, en plus de leur abonnement Amazon Prime, les membres peuvent ainsi recevoir autant de médicaments admissibles qu’ils en ont besoin.

Le programme inclut des médicaments génériques d’usage courant permettant de traiter plus de 80 problèmes de santé. Les médicaments peuvent être livrés mensuellement ou trimestriellement, dépendant des exigences de l’ordonnance.

Fin des ventes de Windows 10

Microsoft annonce qu’elle cessera de proposer Windows 10 Home et Windows 10 Pro à la vente via son site Web à partir du 31 janvier prochain, dans le but de pousser autant de personnes que possible vers son système d’exploitation Windows 11.

Windows 10 demeurera néanmoins pris en charge avec des mises à jour de sécurité qui visent à protéger les ordinateurs contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants jusqu’au 14 octobre 2025.

Bien que Microsoft mette fin aux ventes aux consommateurs de Windows 10 via sa boutique en ligne, il existe encore de nombreuses autres avenues pour télécharger le système d’exploitation ou l’acheter sur DVD. Par exemple, Amazon propose la version OEM de Windows 10 Home et Windows 10 Pro sur DVD pour 109,99 $ et 146,99 $, respectivement. Les détaillants pourront aussi continuer d’écouler les stocks dont ils disposent.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 19 janvier 2023 — L’IA écrit des articles, une maison imprimée, le syndicat chez Amazon et une employée démasquée

Hashtag Tendances, 12 janvier 2023 — Un concurrent de ChatGPT, Microsoft investit dans OpenAI, un robot avocat et des écoles contre les médias sociaux

Hashtag Tendances, 5 janvier 2023 — Recherches vidéo Google, TikTok espionne la presse, ChatGPT inquiète Google et des drones Amazon

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.