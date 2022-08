Balado Hashtag Tendances, 25 août 2022 — TikTok vous espionne, Google améliore les images, le retour au bureau chez Apple et pas de politique sur Facebook et Instagram

Balado Hashtag Tendances, 25 août 2022 — Cette semaine : TikTok vous espionne, Google réduit le bruit dans les images, encore plus d’employés d’Apple opposés au travail en présentiel et les messages politiques bannis de Facebook et Instagram.

TikTok vous espionne

Forbes rapportait cette semaine que le navigateur web intégré à l’application TikTok insère du code qui permet à l’entreprise de surveiller l’activité des utilisateurs sur les sites Web. Cette surveillance inclut les frappes au clavier et tout ce que les utilisateurs touchent sur une page web affichée dans le navigateur.

Ce genre de suivi permettrait à TikTok de capturer des informations telles que des mots de passe ou des numéros de carte de crédit. Bien que TikTok ait confirmé que les fonctionnalités de suivi existent, elle affirme ne pas les utiliser.

C’est l’Autrichien Felix Krause, le fondateur de Fastlane, un service de déploiement et de test d’applications acquis par Google il y a cinq ans qui l’a découvert et qui a publié un rapport à ce sujet. « Ce n’est pas quelque chose qui arrive par accident », a-t-il déclaré.

Google réduit le bruit dans les images

Une projet de Google Research nommé MultiNeRF promet de réduire le bruit dans les images d’une façon inégalée. Le logiciel comprend des algorithmes qui utilisent l’intelligence artificielle et qui peuvent déterminer à quoi les images devraient ressembler sans le bruit généré par les capteurs d’imagerie.

Les algorithmes peuvent supprimer le bruit des images pour améliorer considérablement leur qualité, en particulier dans les scènes à faible luminosité. Ils peuvent également ajuster l’exposition, le ton des couleurs, les points de vue et la mise au point. Google Research a publié une vidéo qui démontre la technologie.

Encore plus d’employés d’Apple opposés au travail en présentiel

Des employés d’Apple qui s’opposent aux politiques de retour au travail en présentiel de l’entreprise ont lancé une nouvelle pétition. Les employés se sont regroupés sous un groupe appelé Apple Together et ont déclaré qu’ils avaient produit un travail exceptionnel à domicile. Outre le simple confort accru, les modalités flexibles du travail à domicile aident également les personnes handicapées et ayant des responsabilités familiales.

De plus, la pétition a fait valoir que la politique de retour au bureau d’Apple ne tient pas compte des exigences des différentes fonctions et de la diversité. La politique a même été partiellement blâmée pour le départ d’Ian Goodfellow, l’ancien directeur de l’apprentissage automatique d’Apple.

Les messages politiques bannis de Facebook et Instagram

Meta a annoncé qu’elle instituerait une interdiction des publicités politiques avant les élections américaines de mi-mandat de 2022 sur toutes ses plateformes. La société a déclaré qu’elle mettrait en place une « période de restriction » pour les publicités sur « les problèmes sociaux, les élections ou la politique » durant la semaine précédant le jour des élections.

Cela signifie qu’il y aura une interdiction des publicités politiques du premier au 8 novembre. Il s’agit pour la société d’une mesure similaire à ce qu’elle a fait lors des élections américaines de 2020 à la suite des critiques qu’elle avait reçues après les élections de 2016 alors la désinformation avait inondé la plateforme. Dans un communiqué, Meta estime que l’interdiction d’une semaine permet d’atteindre un juste équilibre entre donner une voix aux candidats et examiner les publicités.

