Hashtag Tendances, 24 mars 2022 — Technologies et cybersécurité au budget de Québec; Le studio montréalais de jeux Haven acquis par Sony; et plus.

Technologies et cybersécurité au budget de Québec

Le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec prévoit 451 millions de dollars, pour la transition de l’État et des entreprises vers le numérique, ainsi que pour stimuler les achats de technologies, au cours des cinq prochaines années.

Selon le cabinet du ministre des Finances, ce montant servira à compléter la couverture mobile des zones habitées et axes routiers, à accélérer la transformation numérique de l’État et à lancer un programme pour renforcer la cybersécurité.

De plus, un montant de 224 millions de dollars est prévu pour « stimuler l’investissement en nouvelles technologies ».

Le déploiement de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation pour 2022-2027, qui doit permettre de développer des technologies d’ici, bénéficiera d’une enveloppe de 1,5 G$.

La modernisation du système de santé avec des technologies et des outils informatiques requerra la contribution d’entreprises de technologies médicales, selon Medtech Canada, qui représente 369 entreprises d’équipements, dispositifs et services médicaux.

Dans le monde du jeu vidéo…

Le studio montréalais de développement de jeux vidéo Haven Entertainment Studios et Sony Interactive Entertainment ont conclu un accord concernant l’acquisition de Haven par Sony.

Haven a été cofondé en mars 2021 par la développeuse Jade Raymond, qui a aussi fondé Ubisoft Toronto et Motive Studios.

Haven développe déjà un projet d’expérience de jeu multijoueur pour la console PlayStation 5. Haven devient le premier studio associé à PlayStation Studios au Canada et le 18e dans le monde.

« Nous avons l’intention de créer des mondes qui inspirent les joueurs et leur permettent de se connecter de nouvelles manières », a affirmé Jade Raymond, par communiqué.

Il y aura un centre de données de plus à Montréal…

L’entreprise Vantage Data Centers dit avoir commencé la construction d’un troisième centre de données à Montréal, approvisionné en énergie par Hydro-Québec, de même qu’agrandir un centre de données existant à Montréal et un autre à Québec.

Selon cette entreprise de centres de données, basée à Denver dans l’État du Colorado aux États-Unis, cet investissement de 900 millions de dollars vise à accroître ses opérations ici.

Selon Vantage, les options énergétiques, les capacités de connectivité, le climat et la culture favorable aux affaires du Québec en font un « endroit idéal » pour les centres de données.

Du côté de l’Ukraine…

Le ministère ukrainien de la défense a adopté la technologie de reconnaissance faciale de l’entreprise Clearview AI. Selon le chef de la direction de Clearview AI, l’Ukraine a un accès gratuit au moteur de recherche de visages de l’entreprise.

Selon Reuters, le système de reconnaissance pourrait être utilisé à des postes de contrôle, par exemple pour autoriser ou non des personnes, ou pour identifier des personnes décédées.

Clearview AI aurait stocké plus de deux milliards d’images tirées des plateformes de réseaux sociaux russes. Toutes les manières dont l’Ukraine utilisera cette technologie de reconnaissance faciale demeurent pour l’instant incertaines.

