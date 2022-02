Dominique Lemoine - 24/02/2022

Balado Hashtag Tendances, 24 février 2022 — OnwardMobility ferme ses portes; Des agences fédérales à découvert; Des nouvelles d’Europe; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 24 février 2022.



OnwardMobility ferme ses portes

L’entreprise qui s’était engagée à produire un nouveau téléphone 5G avec clavier physique de type BlackBerry a fermé ses portes.

Pour l’instant, aucune autre entreprise ne semble se bousculer aux portes pour reprendre ce projet. OnwardMobility avait acquis en 2020 les droits sur le nom BlackBerry, qui appartenaient depuis 2016 au fabricant de téléphones TCL, depuis que BlackBerry s’était retirée de ce marché.

Cette fermeture survient peu de temps après que l’entreprise BlackBerry ait annoncé avoir vendu des brevets patrimoniaux en échange de 600 millions de dollars à une société du Delaware créée expressément pour acquérir ces brevets.

Des organisations fédérales à découvert

Des organisations fédérales ne sont pas conformes au cadre fédéral de sécurité informatique, ce qui expose des informations de l’État à un « risque important », selon un rapport produit par un comité parlementaire.

Le rapport indique que « des organisations non protégées sont un maillon faible potentiel dans la sécurité de l’État, en maintenant une connectivité électronique avec des organisations qui sont conformes au cadre de cybersécurité ».

Cette situation concernerait 75 organisations de l’État, surtout des sociétés d’État en principe et habituellement indépendantes du gouvernement.

Elles peuvent donc prendre leurs propres décisions en matière de développement et sécurité de leur infrastructure de technologies de l’information. Elles font appel à diverses entreprises privées pour héberger leurs données et pour protéger leurs systèmes.

Durcissement de ton en Europe

Selon l’organisme Privacy International et l’Organisation des consommateurs européens (BEUC), tous les individus devraient pouvoir poursuivre en justice les géants technologiques américains quand ils trichent les règles européennes qui servent à limiter leur pouvoir.

Pour l’instant, la loi européenne permettrait à des utilisateurs professionnels, dans le cadre de leurs fonctions en entreprise, de poursuivre ces grandes entreprises pour leurs infractions.

L’appel d’une coalition de 31 groupes et universitaires survient alors que les législateurs européens finalisent le projet de Loi sur les marchés numériques proposée par le responsable antitrust de l’Union européenne, il y a désormais un peu plus d’un an.

Ce projet de loi précise ce que les entreprises technologiques comme Apple, Amazon et Microsoft peuvent faire et ne pas faire.

Aux grands maux les grands moyens

Toujours en Europe, un père de famille français risque la prison et des amendes pour avoir mis hors service le réseau internet et mobile d’une ville, avec un dispositif de brouillage. Il voulait que ses adolescents utilisent moins leur téléphone la nuit.

Un dispositif de brouillage est un appareil qui émet des ondes sur la même fréquence que les téléphones pour empêcher leur connexion aux tours cellulaires et leur réception de signaux.

Après le signalement du problème par un opérateur de téléphonie mobile à l’agence publique responsable de gérer le spectre, il a été déterminé qu’un dispositif de brouillage était utilisé pour bloquer les connexions et les fréquences dans la ville.

Un technicien a pu remonter le signal de brouillage jusqu’à une maison située dans une ville voisine. Là où le père en question a admis avoir acheté en ligne le dispositif de brouillage de radiocommunications. Ces derniers sont illégaux au Canada.

Lire aussi :

Balado Hashtag Tendances, 17 février 2022 — Nouvelles d’ITCloud et de Google Cloud; et plus

Balado Hashtag Tendances, 10 février 2022 — L’Estrie en mode quantique; et plus

Balado Hashtag Tendances, 03 février 2022 — Acquisitions pour Alithya et ITI; et plus

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World Canada. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français. De plus, n’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir les nouvelles du secteur des technologies en français dans votre boîte courriel.

Tags: blackberry