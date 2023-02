Balado Hashtag Tendances, 23 février 2023 — Facebook payant, l’humain contre l’IA, centres données piratés et l’IA qui génère du code

Balado Hashtag Tendances, 23 février 2023 — Cette semaine : Un abonnement Facebook payant, un humain bat l’IA au jeu de go, d’importants centres de données piratés en Asie et l’intelligence artificielle qui écrit des programmes.

Un abonnement Facebook payant

Il semble que de nombreuses entreprises suivent l’exemple d’Elon Musk qui a réduit les services et essayé de facturer des services existants, ou des versions réchauffées de ce que les utilisateurs obtenaient autrefois gratuitement.

Bien l’idée de Musk d’imposer des frais pour la « coche bleue » ait généré un réel contrecoup, il semble que Mark Zuckerberg va tenter une manoeuvre similaire pour Meta, la société mère de Facebook et Instagram avec un service d’abonnement appelé Meta Verified, qui permettra aux utilisateurs de vérifier leurs comptes à l’aide d’un identifiant gouvernemental et d’obtenir un badge bleu les identifiant en tant qu’utilisateurs authentiques. Selon un rapport de Reuters, le forfait d’abonnement qui sera lancé pour Facebook et Instagram comprendra également une protection supplémentaire contre l’usurpation d’identité.

Le prix du service serait de 11,99 $ américains sur le Web ou de 14,99 $ sur l’IOS d’Apple ou sur les systèmes Android.

Meta Verified sera d’abord déployé en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine et des lancements dans d’autres pays suivront.

Un humain bat l’IA au jeu de go

Un joueur humain a complètement vaincu un système d’intelligence artificielle de premier plan au jeu de société Go, dans un renversement surprise de la victoire informatique de 2016 qui a été considérée comme une étape importante dans l’essor de l’intelligence artificielle.

Kellin Pelrine, un joueur américain qui se situe à un niveau au-dessous du meilleur classement amateur, a battu la machine en profitant d’une faille jusqu’alors inconnue qui avait été identifiée par un autre ordinateur. Mais la confrontation en tête-à-tête dans laquelle il a remporté 14 des 15 matchs a été entreprise sans support informatique direct.

Le triomphe, qui n’a pas été signalé auparavant, a mis en évidence une faiblesse dans les meilleurs programmes informatiques de Go qui est partagée par la plupart des systèmes d’intelligence artificielle largement utilisés aujourd’hui, y compris le robot conversationnel ChatGPT créé par OpenAI de San Francisco.

D’importants centres de données piratés en Asie

Selon des documents examinés par Bloomberg, les pirates ont obtenu des identifiants de connexion pour les centres de données en Asie utilisés par certaines des plus grandes entreprises du monde, notamment Alibaba, Amazon, Apple, BMW, Goldman Sachs, Huawei, Microsoft et Walmart.

GDS Holdings Ltd, basé à Shanghai, et ST Telemedia Global Data Centers, basé à Singapour, sont les deux centres de données concernés qui ont entraîné la violation des courriels et des mots de passe sur les sites Web d’assistance à la clientèle, affectant environ 2000 clients.

Les pirates ont eu accès aux identifiants de connexion pendant plus d’un an avant de les mettre en vente sur le dark web le mois dernier, pour 175 000 dollars, selon la société de cybersécurité Resecurity Inc.et une capture d’écran de la publication examinée par Bloomberg.

Les deux opérateurs de centres de données ont déclaré que les informations d’identification frauduleuses ne présentaient pas de risque pour les systèmes informatiques ou les données des clients, mais les dirigeants de quatre sociétés américaines touchées ont déclaré que les informations d’identification volées représentaient un danger inhabituel et grave, principalement parce que les sites Web d’assistance à la clientèle contrôlent qui est autorisé à accéder physiquement aux équipements informatiques hébergés dans les centres de données.

L’intelligence artificielle qui écrit des programmes

Github Copilot for business, lancé il y a quelques mois est désormais disponible, selon un article publié cette semaine par ZDNet.

Copilot utilise le Codex d’OpenAI, qui traduit le langage naturel en code. Il peut être utilisé avec une gamme d’éditeurs, de Microsoft Visual Studio à Neovim, VS Code ou même les IDE JetBrains.

La capacité d’OpenAI et de ChatGPT à écrire du code a suscité une certaine controverse car le code généré n’est pas toujours précis, bien que quiconque a programmé sait que les codeurs humains sont également sujets à des erreurs. Ils sauront également qu’il y a beaucoup de programmation qui n’est pas complexe, mais laborieuse. C’est pourquoi les programmeurs aiment pouvoir trouver des routines ou des bibliothèques existantes afin de ne pas avoir à tout créer à partir de zéro.

Ainsi, au moins dans les premières étapes, GitHub ne prétend pas que le copilote remplacera les programmeurs. En fait, GitHub l’a plutôt conçu pour faciliter l’intégration de code créé par des programmeurs humains.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 16 février 2023 —La fin d’Internet Explorer et de Yammer et des licenciements chez GoDaddy, GitHub et Yahoo

Hashtag Tendances, 9 février 2023 — Rançongiciel sur des serveurs VMware, panne d’Outlook, coupures chez Dell et Musk non responsable

Hashtag Tendances, 2 février 2023 — Un détecteur d’IA, armée de programmeurs chez OpenAI, un robot qui change d’état et moins de téléphones

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.