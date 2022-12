Balado Hashtag Tendances, 22 décembre 2022 — La saga Twitter, Cisco licencie, un concours de piratage et un décapsuleur bluetooth

Balado Hashtag Tendances, 22 décembre 2022 — Cette semaine : Les déboires de Twitter se poursuivent, des licenciements chez Cisco, l’Université Concordia gagne un concours de piratage et un décapsuleur intelligent.

Les déboires de Twitter se poursuivent

Il semble bien que la saga de l’acquisition de Twitter par le milliardaire Elon Musk ne soit pas terminée. Après avoir d’abord suspendu les comptes d’un certain nombre de journalistes – ce qui a été à la source d’un tollé généralisé – Musk a finalement reculé et a annoncé que les comptes suspendus seraient rétablis.

Et en fin de semaine dernière, Musk lançait un sondage sur Twitter où il demandait aux utilisateurs s’ils souhaitaient qu’il abandonne la direction de l’entreprise. « je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage », affirmait-il. En seulement quelques heures, plus de 17 millions d’utilisateurs avaient voté et 57,5 % d’entre eux se disaient favorables à son départ.

En outre, La Presse rapportait que selon Gary Black, un conseiller en investissement, Musk serait également sous la pression du conseil d’administration de Tesla qui souhaiterait le voir se concentrer plus sur l’entreprise dont l’action a chuté de 33 % depuis son acquisition de Twitter.

Des licenciements chez Cisco

Après plusieurs autres géants de la technologie, c’est au tour de Cisco de procéder à des licenciements massifs. L’entreprise a annoncé qu’environ 4 100 employés perdraient leur poste, ce qui correspond à environ 5 % de ses effectifs.

Il semble par ailleurs que Cisco ait travaillé pour minimiser les retombées. Forbes rapportait plus tôt que l’entreprise se restructure et recrute activement pour de nouveaux postes en même temps que ces licenciements se produisent.

Cisco a déclaré qu’elle tentait de retenir les employés là où il le pouvait, en les déplaçant des services qui ferment vers de nouveaux postes ouverts. À la fin de l’année, Cisco prévoit avoir autant d’employés qu’au début.

Pour les employés qui perdent leur emploi, Cisco a déclaré qu’elle fournirait « de généreuses indemnités de départ ».

L’Université Concordia gagne un concours de piratage

L’Université Concordia accueillait récemment un concours de cybersécurité, C’était la première fois que l’institution montréalaise était l’hôte de la division canadienne de la Collegiate Penetration Testing Competition.

Dans le cadre de cette compétition où s’affrontent une centaine d’établissements à travers le monde, chaque équipe d’étudiants doit trouver les vulnérabilités d’une entreprise fictive.

Concordia n’a pas seulement hébergé la compétition, c’est son équipe qui l’a gagnée et elle pourrait se rendre en finale mondiale, qui aura lieu aux États-Unis en janvier prochain.

Un décapsuleur intelligent

Heineken, la célèbre marque de bière néerlandaise, à lancé un décapsuleur « de haute technologie qui ferme les applications de travail lorsque l’utilisateur ouvre une bouteille ».

L’appareil, qui se nomme « The Closer », est un décapsuleur Bluetooth qui s’active quand une pression suffisante est exercée sur son mécanisme. On peut le jumeler à un ordinateur, qui se met en veille quand on ouvre une bouteille.

Un journaliste de La Presse qui l’a essayé précise que l’appareil fonctionne « disons, une fois sur deux ». Il s’agit plutôt d’une manœuvre publicitaire que d’un futur produit à succès. D’ailleurs, l’appareil n’est même pas en vente, La Presse l’ayant obtenu en échange d’un message sur le compte Instagram de Heineken.

Prenez note :

En raison des fêtes de fin d’année, Hashtag Tendances fera relâche la semaine prochaine. Nous serons de retour le jeudi 5 janvier avec votre résumé des actualités des deux dernières semaines.

