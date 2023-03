Balado Hashtag Tendances, 2 mars 2023 — Une percée quantique, un robot conversationnel, un modèle de langage et plus

Balado Hashtag Tendances, 2 mars 2023 — Cette semaine : Une percée quantique pour Google, un robot conversationnel pour Microsoft, un modèle de langage pour Meta, un nouveau PDG pour Twitter et un casque de réalité augmentée pour trouver des objets cachés.

Une percée quantique pour Google

Google annonce avoir réalisé une percée dans la correction des erreurs dans les ordinateurs quantiques. Actuellement, les ordinateurs quantiques ont de la difficulté produire des résultats en raison de leurs qubits ne conservant leurs états quantiques que pendant une courte période. Les informations sont ainsi perdues avant que la machine puisse effectuer ses calculs.

La correction de ces erreurs est le défi technique le plus difficile auquel l’industrie est confrontée. Les chercheurs de Google ont enregistré une réduction de 4 % des taux d’erreur lorsqu’ils ont porté leur technique à une plus grande échelle.

Cette recherche met Google sur le chemin de son premier ordinateur quantique pratique. Il est cependant possible que la technique de correction d’erreur ne fonctionne pas lorsqu’elle est appliquée à des systèmes quantiques encore plus grands.

Un robot conversationnel pour Microsoft

Microsoft testerait secrètement un robot conversationnel pour Bing nommé « Sydney » depuis plusieurs années. En effet, le géant de Redmond aurait commencé à tester son robot conversationnel Sydney au début de 2021. L’expérience utilisateur serait similaire à celle lancée récemment, avec une sphère bleue apparaissant dans l’interface du robot.

Microsoft a commencé à créer de tels robots conversationnels en 2017 dans le cadre d’un effort plus large pour amener son moteur de recherche Bing vers un modèle plus conversationnel. Le développement de Sydney est l’aboutissement de nombreuses années de travail par l’équipe Bing et Microsoft prévoit publier plus d’informations à son sujet dans des prochains articles de blogue.

Un modèle de langage pour Meta

Meta, la société mère de Facebook et Instagram a annoncé un nouveau modèle élargi de langage appelé LLaMA-13B qui est 10 fois plus petit que le modèle GPT-3 d’OpenAI mais avec des performances apparemment meilleures.

Les modèles LLaMA possèdent de 7 à 65 milliards de paramètres, tandis que le GPT-3 possède 175 milliards de paramètres. La formation des modèles LLaMA a été effectuée à l’aide de jeux de données accessibles au public.

Meta espère que son modèle pourra être utilisée pour la recherche en langage naturel et pour alimenter des applications telles que la réponse aux questions, la compréhension du langage naturel et la compréhension de la lecture. LLaMA-13B pourrait ouvrir la voie à l’accès à des performances similaires à ChatGPT sur du matériel grand public.

Un nouveau PDG pour Twitter

Le PDG de « The Boring Company », qui a dormi au siège social de Twitter avec son nouveau-né, serait le prochain PDG de la société.

En effet, des employés de Twitter estiment que Steve Davis, PDG de The Boring Company, pourrait remplacer Elon Musk comme grand patron de Twitter. L’implication de celui-ci dans les récentes mises à pied chez Twitter a amené les employés à se poser des questions sur son nouveau rôle potentiel.

On lui avait demandé de trouver des moyens de réduire d’environ 500 millions de dollars les coûts d’exploitation et il a finalement réussi à les réduire d’un milliard de dollars en mettant fin à certains contrats et en renégociant d’autres. Davis et Musk travaillent ensemble depuis 2003.

Un casque de réalité augmentée pour trouver des objets cachés

Des chercheurs du MIT ont développé un casque de réalité augmentée qui donne au porteur une vision « en rayons X. » Appelé X-AR, il utilise la vision par ordinateur et la perception sans fil pour localiser des éléments cachés. Il envoie des signaux RF, qui peuvent pénétrer dans des matériaux courants, puis guide le porteur vers l’article à l’aide d’une interface de réalité augmentée.

Lors de tests dans un environnement de type entrepôt, X-AR a pu localiser des éléments cachés à moins de 9,8 centimètres. La technologie a des applications potentielles dans les entrepôts de commerce électronique et les sites de fabrication.

