Balado Hashtag Tendances, 2 février 2023 — Un détecteur d’IA, armée de programmeurs chez OpenAI, un robot qui change d’état et moins de téléphones

Balado Hashtag Tendances, 2 février 2023 — Cette semaine : Un outil pour détecter le texte généré par l’intelligence artificielle, OpenAI embauche une armée de programmeurs, un robot qui se liquéfie et les livraisons de téléphones intelligents diminuent.

Un outil pour détecter le texte généré par l’intelligence artificielle

OpenAI, la société derrière le robot conversationnel ChatGPT, qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, annonce le lancement d’un outil permettant de détecter les textes générés par l’intelligence artificielle, y compris ceux générés par ChatGPT.

L’outil n’a cependant qu’un taux de succès d’environ 26 % mais OpenAI affirme qu’il peut être combiné à d’autres méthodes pour prévenir l’utilisation abusive des générateurs de texte basés sur l’intelligence artificielle. Par ailleurs, l’outil identifie incorrectement du texte écrit par un humain comme étant généré par l’intelligence artificielle 9 % du temps.

Pour fonctionner, l’outil requiert un texte d’au moins 1000 caractères, ou 250 mots. OpenAI a lancé cet outil dans le but de recueillir des commentaires sur l’utilité d’un tel outil de même que pour améliorer ses méthodes de détection.

OpenAI embauche une armée de programmeurs

Parlant d’OpenAI, la société a embauché dans les six derniers mois une armée de quelque 1000 employés contractuels dans des régions telles que l’Amérique latine et l’Europe de l’est. De ceux-ci, environ 60 % sont responsables de l’étiquetage des données alors que 40 % sont des programmeurs qui créent des données pour que les modèles d’OpenAI apprennent les tâches de développement de logiciels.

Il semble en effet qu’OpenAI soit en train de bâtir une base de connaissances qui ne contient pas que des lignes de code mais aussi des explications de chacune d’elles écrites par des humains.

Sans compter tous ces contractuels, la société emploie 375 personnes.

Un robot qui se liquéfie

Des chercheurs chinois ont développé un robot capable de passer de l’état solide à l’état liquide. Il est fait d’un matériau magnétique capable de conduire l’électricité.

Le robot, qui n’est pas sans nous rappeler les « Terminator » de la série de films du même nom, pourrait être utilisé dans le corps humain pour administrer des médicaments ou retirer des objets, comme le montrent les premières expériences publiées dans la revue Matter par une équipe internationale dirigée par l’Université chinoise de Hong Kong. « Donner aux robots la possibilité de passer de l’état liquide à l’état solide leur confère une plus grande fonctionnalité », a expliqué l’ingénieur Chengfeng Pan de l’Université chinoise de Hong Kong

Outre ses applications médicales, La nouvelle invention pourrait également être utile dans des domaines tels que l’assemblage de composants électroniques.

Les livraisons de téléphones intelligents diminuent

Les livraisons mondiales de téléphones intelligents ont diminué de 18,3 % en l’espace d’un an pour atteindre 300 millions d’unités au quatrième trimestre de 2022, selon les données préliminaires d’International Data Corporation (IDC) dans son Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

La baisse marque la plus forte baisse jamais enregistrée en un seul trimestre. Les fortes ventes et promotions au cours du trimestre ont contribué à épuiser les stocks existants plutôt qu’à stimuler la croissance des livraisons. Les fournisseurs sont de plus en plus prudents avec leurs livraisons et leur planification tout en réalignant leur attention sur la rentabilité, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Même Apple, qui semblait immunisé, a subi un revers dans sa chaîne d’approvisionnement avec des fermetures imprévues dans ses principales usines en Chine.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 26 janvier 2023 — Poursuites contre Google et Twitter, des médicaments à 5 $ et Windows 10 plus disponible

Hashtag Tendances, 19 janvier 2023 — L’IA écrit des articles, une maison imprimée, le syndicat chez Amazon et une employée démasquée

Hashtag Tendances, 12 janvier 2023 — Un concurrent de ChatGPT, Microsoft investit dans OpenAI, un robot avocat et des écoles contre les médias sociaux

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.