Balado Hashtag Tendances, 19 janvier 2023 — L’IA écrit des articles, une maison imprimée, le syndicat chez Amazon et une employée démasquée

Balado Hashtag Tendances, 19 janvier 2023 — Cette semaine : Des articles générés par l’intelligence artificielle, une maison imprimée en 3D, la syndicalisation d’un centre Amazon confirmée et une employée démasquée par un logiciel-espion.

Des articles générés par l’intelligence artificielle

L’entreprise médiatique CNET publie des articles entiers générés par l’intelligence artificielle. Futurism.com rapporte en effet que CNET aurait utilisé l’intelligence artificielle pour rédiger des articles explicatifs de nature financière. Les articles, qui portent la signature « CNET Money Staff » sont générés à l’aide d’une technologie d’automatisation puis corrigés et factuellement vérifiés par un rédacteur.

CNET affiche jusqu’à présent quelque 73 articles générés par l’intelligence artificielle. Malgré que Google prétend pénaliser le contenu généré par l’intelligence artificielle, certains articles ont néanmoins reçu une grande quantité de trafic. Il semble que l’entreprise tente de garder l’expérience aussi discrète que possible.

Une maison imprimée en 3D

Trois entreprises, Hannah, Peri 3D Construction et Cive, construisent en utilisant la technologie de l’impression 3D, une maison de deux étages à Houston, au Texas. La construction de la maison de 4000 pieds carrés prendra environ 330 heures et elle se fait au moyen d’une imprimante 3D pesant plus de 12 tonnes.

La maison de trois chambres est construite en béton sur une charpente de bois et elle peut résister aux ouragans, aux fortes tempêtes et à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes. L’utilisation de l’imprimante 3D implique que moins d’ouvriers de la construction sont requis, car l’imprimante fait le gros du travail.

La syndicalisation d’un centre Amazon confirmée

Amazon n’a pas réussi à convaincre Cornele Overstreet, le directeur régional du National Labor Relations Board, d’annuler le vote des travailleurs de son centre JFK8 en faveur de la syndicalisation. Un rapport d’Engadget indique que le centre JFK8 de Staten Island a été le premier entrepôt syndiqué d’Amazon après que les travailleurs eurent voté par 2350 contre 1912 en faveur de l’adhésion à un syndicat l’année dernière.

Amazon s’est dite à l’époque « déçue » du résultat et a contesté le vote. L’entreprise a allégué une « influence inappropriée et indue » de la part du National Labor Relations Board. Amazon a également accusé les organisateurs syndicaux d’avoir fait des menaces aux employés pour les inciter à voter en faveur de la syndicalisation.

Cependant, selon ce qui a été rapporté, Amazon n’a pas été en mesure de présenter des preuves suffisantes d’une conduite inappropriée pour annuler les résultats du vote. Cornele Overstreet était d’accord avec l’officier d’audience du conseil qui a recommandé en septembre que le vote syndical de JFK8 soit confirmé.

Une employée démasquée par un logiciel-espion

Karlee Besse, une employée du cabinet comptable Reach CPA de l’île de Vancouver, a été condamnée à rembourser son employeur pour « vol de temps » après que le logiciel de suivi de l’entreprise eut déterminé qu’elle effectuait des tâches personnelles alors qu’elle prétendait travailler.

Besse a d’abord affirmé qu’elle avait été licenciée à tort et que son employeur lui devait 5 000 $ en salaires et indemnités de départ impayés. L’employeur a cependant fait valoir qu’elle s’était livrée à un vol de temps et a déposé une contre-poursuite demandant un peu plus de 2 600 $ de salaire qu’il lui a versé alors qu’elle ne travaillait pas ainsi qu’une partie d’une avance qu’elle avait reçue avant le début de son emploi, a rapporté CBS News.

La décision du tribunal marque l’une des premières fois où une technologie de logiciel-espion a été utilisée pour ordonner à un travailleur de rembourser un employeur pour avoir perdu du temps au travail.

