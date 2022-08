Balado Hashtag Tendances, 18 août 2022 — Un « YouTube Store », Facebook et les ados et le travail chez AT&T et Amazon

Balado Hashtag Tendances, 18 août 2022 — Cette semaine : Un magasin de chaînes sur YouTube, Facebook moins populaire auprès des ados, retour au bureau chez AT&T et débrayage chez Amazon en Californie.

Un magasin de chaînes sur YouTube

YouTube planifie le lancement un « magasin de chaînes » pour les services de streaming. La filiale de Google a en effet annoncé qu’elle planche sur le développement d’un « magasin » un peu à l’image du Google Play Store ou du Apple App Store où les clients pourraient acheter divers services de streaming en ligne.

La société serait actuellement en pourparlers avec des entreprises partenaires potentielles. Engadget a rapporté que YouTube discute déjà de la manière de partager les revenus d’abonnement avec eux, bien que les conditions varient pour chaque partenaire. Le magasin pourrait être lancé dès l’automne prochain.

Facebook moins populaire auprès des ados

Les adolescents utilisent de moins en moins Facebook. Dans une enquête, le Pew Research Center a découvert que seulement 32 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans utilisent l’application Facebook. C’est une baisse massive par rapport à la même étude réalisée par l’organisme en 2015, alors le la proportion des adolescents utilisant la plateforme était de 71 %.

Depuis le pic, Facebook connaît ce déclin démographique chaque année, ce qui a amené le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à demander un effort renouvelé pour attirer les jeunes utilisateurs l’année dernière.

L’enquête a par ailleurs révélé que YouTube était la plate-forme la plus populaire, 95 % des adolescents interrogés déclarant l’utiliser. L’application vidéo TikTok est arrivée en deuxième position, attirant 67 % des adolescents. Instagram, qui appartient également à Meta, est la troisième application de médias sociaux la plus populaire parmi les adolescents.

Retour au bureau chez AT&T

Les employés du géant américain des télécommunications AT&T, représentés par les Communications Workers of America, ont accepté une extension du travail à domicile jusqu’à la fin mars 2023. Cependant, des travailleurs disent que l’entreprise oblige nombre d’entre eux à retourner au bureau plus tôt que cela, et que les employés de certains services avaient déjà été appelés à retourner au bureau par leurs supérieurs. Certains employés ont été invités à revenir dès septembre 2022.

Les travailleurs d’AT&T ont lancé une pétition pour faire du travail à domicile une option permanente. Un porte-parole d’AT&T n’a pas fourni de données sur le nombre de travailleurs de l’entreprise travaillant actuellement à domicile, mais a déclaré que l’entreprise n’avait jamais eu l’intention de faire du travail à domicile une option permanente.

Débrayage chez Amazon en Californie

Les travailleurs d’Amazon d’un centre de distribution californien ont organisé un débrayage lundi, exigeant une augmentation de 5 dollars de l’heure et un meilleur contrôle de la température sur leur lieu de travail. Les travailleurs ont formé un groupe appelé Inland Empire Amazon Workers United.

En juillet, le groupe avait déposé une pétition signée par 800 salariés réclamant une meilleure rémunération en raison de la hausse du coût de la vie. De plus, le groupe a demandé des mesures pour abaisser les températures élevées à l’intérieur des installations qui peuvent atteindre plus de 35 degrés celsius.

L’ampleur du débrayage est contestée : le groupe de travailleurs a déclaré que 160 travailleurs avaient quitté le travail lundi dernier alors qu’un porte-parole d’Amazon a plutôt indiqué à Business Insider que seuls 74 des 1 500 travailleurs avaient participé.

Écoutez aussi :

