Balado Hashtag Tendances, 15 décembre 2022 — ChatGPT, le prochain Twitter, Amazon style TikTok et de très longs tweets

Balado Hashtag Tendances, 15 décembre 2022 — Cette semaine : Le robot conversationnel ChatGPT, des rivaux veulent détrôner Twitter, une fonctionnalité de type Twitter sur Amazon et des tweets beaucoup plus longs.

Le robot conversationnel ChatGPT

Difficile d’ignorer le robot conversationnel ChatGPT tant il a fait la manchette ces derniers jours. Développé par le groupe OpenAI, ChatGPT est un robot propulsé par l’intelligence artificielle à qui on peut formuler des demandes avancées de résolutions de problèmes. On peut, par exemple, lui faire rédiger un contrat, écrire des textes variés, suggérer des idées de cadeaux ou encore générer des programmes informatiques.

Le milliardaire Elon Musk, un des fondateurs de OpenAI qui a depuis démissionné de la société a dit du robot: « ChatGPT fait peur tellement il est excellent. Nous nous approchons dangereusement d’une intelligence artificielle très solide ».

Mais malgré que ChatGPT ait le potentiel de faciliter la vie des humains de nombreuses façons, il soulève également des questions d’ordre éthique. En effet, puisqu’il se base sur des informations de partout dans le monde et de tout genre de source, il pourrait propager de la désinformation, le robot n’ayant pas la capacité d’évaluer la fiabilité des sources comme un être humain pourrait le faire.

Des rivaux veulent détrôner Twitter

Les rivaux de Twitter se préparent à détrôner la plate-forme et à capitaliser sur le chaos qui découle de son acquisition par Elon Musk et de son style de gestion. D’anciens employés de Twitter et des entreprises comme Meta, Post, Mastodon, Hive Social et Tumblr travaillent sur des projets qui pourraient être le prochain Twitter.

Certains services se présentent comme des versions moins « toxiques » de la plateforme, tandis que d’autres se positionnent comme les instigateurs d’une nouvelle ère dans les médias sociaux. Alors que de nombreux grands noms ont menacé de quitter la plateforme, Musk affirme que l’utilisation de Twitter est actuellement à son plus haut niveau.

Une fonctionnalité de type Twitter sur Amazon

Amazon ajoute un flux de contenu achetable de type TikTok à son application. Le nouveau flux « Inspire » d’Amazon montre dans un format de type TikTok, des photos et des vidéos d’articles que les utilisateurs peuvent acheter. Il devrait être déployé dès ce mois-ci pour certains acheteurs américains.

Les acheteurs peuvent acheter des articles directement à partir des photos et des vidéos présentées sur le flux. Amazon a recruté des influenceurs pour produire des vidéos pour la fonctionnalité. De son côté, TikTok élargit ses activités pour ressembler davantage à celles d’Amazon. La société travaille ainsi à la création de ses propres centres de distribution aux États-Unis.

Des tweets beaucoup plus longs

En réponse à une question sur la véracité des rumeurs selon lesquelles Twitter augmenterait la limite de caractères des gazouillis à 4 000, Musk a répondu « Oui », sans fournir d’informations supplémentaires. Les tweets avaient initialement une limite de 140 caractères avant qu’elle soit augmentée à 280 en 2017.

En outre, Twitter a annoncé le week-end dernier qu’elle prévoyait de relancer lundi son service d’abonnement Twitter Blue, qui offrira aux utilisateurs une coche bleue vérifiée et d’autres avantages tels que la possibilité d’éditer des tweets et de télécharger des vidéos en haute résolution. Twitter Blue sera relancé avec un prix plus élevé de 11 $/mois pour les utilisateurs d’iPhone après que Musk eut critiqué la commission de 30 % d’Apple prélevée sur les achats intégrés. Les utilisateurs de Twitter sur d’autres plateformes n’auront à payer que 8 $ pour le même service.

Écoutez également :

