Balado Hashtag Tendances, 12 janvier 2023 — Un concurrent de ChatGPT, Microsoft investit dans OpenAI, un robot avocat et des écoles contre les médias sociaux

Balado Hashtag Tendances, 12 janvier 2023 — Cette semaine : De la concurrence pour ChatGPT, Microsoft investit dans OpenAI, un robot avocat basé sur l’intelligence artificielle et des écoles poursuivent les géants des médias sociaux.

De la concurrence pour ChatGPT

ChatGPT a un concurrent et il se nomme Claude. Il s’agit d’un système basé sur l’intelligence artificielle similaire à ChatGPT. Son développeur, Anthropic, prétend qu’il est mieux à bien des égards. Il est actuellement accessible en version bêta fermée via une intégration avec Slack.

Claude a été créé en utilisant une technique appelée intelligence artificielle constitutionnelle qui vise à offrir une approche basée sur les principes afin de faire correspondre les systèmes d’intelligence artificielle avec les intentions humaines.

Anthropic a été fondé par d’anciens employés d’OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT. Ils ont réussi à lever plus de 700 millions de dollars pour lancer leur entreprise.

Microsoft investit dans OpenAI

Parlant de ChatGPT, Microsoft planifierait investir 10 milliards de dollars américains dans la société OpenAI qui l’a développé.

L’investissement serait fait dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle prendraient part d’autres investisseurs. Il n’est pas clair si la transaction, qui estime la valeur d’OpenAI à quelque 29 milliards de dollars, est complétée.

Selon les rumeurs, Microsoft obtiendrait 75 % des profits d’OpenAI jusqu’à ce qu’elle ait récupéré son investissement après quoi elle détiendrait une participation de 49 % dans l’entreprise.

Un robot avocat basé sur l’intelligence artificielle

DoNotPay, la société derrière un avocat robot propulsé par l’API GPT-3 d’OpenAI, le moteur de ChatGPT, a offert de payer 1 million de dollars à tout avocat ou personne ayant une cause à venir devant la Cour suprême des États-Unis pour porter des AirPod et laisser son avocat robot plaider l’affaire en répétant exactement ce qu’il dit.

Cette idée, qui est peut-être illégale, a rapporté Gizmodo, vise à prouver que DoNotPay est capable de gérer des affaires juridiques complexes. Il n’est cependant pas clair si même les AirPods sont autorisés dans les salles d’audience.

Joshua Browder, qui a tweeté la proposition étrange, a déclaré à Gizmodo que la société ne ferait jamais rien contre les règles. Il a également déclaré qu’il n’avait pas eu de retour d’avocats pour des affaires en Cour suprême, mais qu’il avait reçu des offres sérieuses pour des affaires en Cour fédérale et en Cour d’appel.

Des écoles poursuivent les géants des médias sociaux

Le district scolaire public de Seattle poursuit des géants des médias sociaux, notamment TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et Snapchat, pour avoir nui à la santé mentale des jeunes. La plainte de 91 pages, déposée vendredi dernier devant un tribunal de district des États-Unis, cherche à tenir les sociétés de médias sociaux responsables de l’aggravation de la santé mentale et des troubles du comportement, notamment l’anxiété, la dépression, la cyberintimidation et plus encore.

Selon NPR, la plainte déplore également la difficulté d’éduquer les élèves, forçant par conséquent les écoles à embaucher des professionnels de la santé mentale, à élaborer des cours sur les effets des médias sociaux et à fournir une formation supplémentaire aux enseignants.

Les écoles publiques de Seattle demandent au tribunal d’ordonner aux entreprises de cesser de créer des nuisances publiques, d’accorder des dommages-intérêts et de payer pour l’éducation à la prévention et le traitement de l’utilisation excessive et problématique des médias sociaux.

