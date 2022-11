Balado Hashtag Tendances, 10 novembre 2022 — Coupures de personnel chez Twitter et Meta, le jeu sur les téléphones intelligents et fin du plastique chez Sony

Balado Hashtag Tendances, 10 novembre 2022 — Cette semaine : Réduction de 50 % du personnel de Twitter, coupures de postes importantes chez Meta, le téléphone intelligent comme plateforme de jeu et élimination du plastique des emballages de Sony.



Réduction de 50 % du personnel de Twitter

Peu de temps après être devenu propriétaire de Twitter, le milliardaire Elon Musk a procédé à la fin de la semaine dernière à des coupures de postes majeures au sein de son entreprise. C’est près de la moitié des employés qui ont ainsi perdu leur emploi.

Le jour de l’annonce, Musk avait fermé tous les bureaux de Twitter et avait exigé que tous les employés restent chez eux à l’exception de ceux travaillant sur ses « projets spéciaux ». Ce jour-là, les employés qui perdaient leur emploi ont été avisés par courriel.

Musk a peut-être été un peu trop radical puisque seulement quelques jours plus tard, des douzaines d’employés licenciés étaient rappelés au travail. Certains d’entre eux avaient été licenciés par erreur alors que d’autres l’avaient été avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk.

Coupures de postes importantes chez Meta

Du côté de Meta, la maison mère de Facebook, Mark Zuckerberg annonçait hier l’élimination de quelque 11 000 postes, soit environ 13 % des effectifs de l’entreprise. « Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta », a-t-il annoncé dans un message adressé aux salariés.

« Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés », a-t-il poursuivi,

L’annonce arrive dans un contexte de mauvais résultats financiers pour la société dont l’action a perdu environ 70 % de sa valeur au cours de la dernière année. En partie responsable de cette contre-performance est le coûteux pari que Meta avait fait en investissant massivement dans le métavers, investissements qui tardent à porter fruit.

Le téléphone intelligent comme plateforme de jeu

Une étude du site Time2Play révèle que c’est le téléphone intelligent qui constitue la plateforme de jeu vidéo la plus populaire, rapporte La Presse. Ainsi, parmi les 79,6 % des utilisateurs de l’internet qui s’identifient comme joueurs selon les données de Statista, 52,3 % jouent sur leur téléphone, comparativement à 36,1 % sur un ordinateur et 35,5 % sur une console de jeu.

Time2Play a profité de son étude pour révéler les deux jeux les plus populaires sur les téléphones intelligents. Il s’agit donc de Diablo Immortal, avec plus de 275 000 téléchargements sur iPhone, et Pocket Monsters Rush, avec plus de 350 000 téléchargements sur Android.

En termes de temps passé à jouer sur leur téléphone intelligent, 17 % des joueurs mobiles y consacrent entre 1 et 7 heures par semaine, alors que 8 % y passent plus de 14 heures.

Élimination du plastique des emballages de Sony

Sony a annoncé qu’elle commencera à éliminer progressivement les emballages en plastique pour les petits gadgets électroniques comme les téléphones intelligents, les appareils photo et les accessoires audio à partir de l’année prochaine.

Ainsi, à partir d’avril 2023, les emballages en plastique ne seront plus utilisés pour certains nouveaux produits pesant 1 kilo ou moins. Selon TechXplore, le conglomérat japonais vise à remplacer tous les emballages en plastique par des emballages en papier d’ici 2025.

Sony cherche également à éliminer les emballages en plastique pour les produits plus gros comme les téléviseurs, mais aucun délai précis n’a encore été établi. L’entreprise a annoncé un plan mondial à long terme visant une « empreinte environnementale nulle » d’ici 2050.

