Dominique Lemoine - 10/03/2022

Balado Hashtag Tendances, 10 mars 2022 — Financement public pour adopter des technologies; le Québec a besoin de plus de superordinateurs; et plus.

Nous sommes le jeudi 10 mars 2022.



Financement public pour l’adoption de technologies

De petites et moyennes entreprises auront accès à du financement public fédéral pour intégrer des technologies à leurs processus, dans le cadre du Programme canadien d’adoption du numérique.

Par exemple, des projets de présence en ligne, de commerce électronique, ainsi que d’adoption ou de modernisation de technologies numériques, pourront obtenir une part des 4 milliards de dollars sur quatre ans mis de côté à cet effet.

Les PME pourront évaluer leur état de préparation au numérique, puis demander des subventions et des prêts en ligne. Environ 160 000 entreprises pourraient en bénéficier, comme des magasins de détail, des entrepreneurs et des fabricants.

Des subventions et des prêts sans intérêt de la Banque de développement du Canada seront accessibles, pour couvrir des coûts de mise en œuvre de plans de transformation numérique, par exemple des coûts de services-conseils.

Selon le fournisseur Sherweb de services infonuagiques et de transformation numérique, ce programme permettra à des PME « d’accéder à des compétences, à des formations et à du financement », de coûts d’adoption de technologies.

Le Québec a besoin de plus de superordinateurs

Selon le Forum IA Québec, hausser le nombre de superordinateurs disponibles pour les chercheurs en IA, permettra au Québec d’être plus concurrentiel.

Selon un classement produit par Tortoise Media, en partenariat avec le Forum IA Québec, dont la mission est de représenter et promouvoir l’industrie québécoise d’intelligence artificielle (IA), le Québec se démarque déjà en IA, avec 8 millions d’habitants.

Le Québec devancerait des entités nationales plus grande, par exemple la France et Israël, en termes de performance dans le domaine de l’IA, par exemple en recherche fondamentale et appliquée, stratégie gouvernementale et création de financement.

600 organisations du Québec proposent des produits d’IA

600 organisations du Québec développent et commercialisent des produits ou des services basés sur l’intelligence artificielle, selon une étude produite par PwC Canada pour le Forum IA Québec.

Ces 600 organisations incluent 225 entreprises en démarrage et des acteurs spécialisés en accompagnement des entreprises dans leur projet d’IA, pour un total de 45 000 professionnels en IA.

Le soutien public financier à la recherche et aux entreprises en IA, l’appui financier d’investisseurs privés, et le travail des acteurs de l’industrie, expliquent la taille de l’industrie québécoise de l’IA, selon le Forum.

L’IA est notamment mobilisée dans les secteurs de la santé et du manufacturier. Les entreprises du domaine de l’IA incluent Cann Forecast, Intelia, Keatext, Landr, Mila, Novisto et XpertSea.

Du nouveau chez Apple

Apple a dévoilé mardi un iPad Air mis à jour, un iPhone SE et la nouvelle puce M1 Ultra. Cette dernière sera livrée avec le Mac Studio, une version plus performante du Mac Mini. Le prix du Mac Studio sera 2499 $ sans M1 Ultra et de 5000 $ avec M1 Ultra.

