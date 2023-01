Bacon Creative, une nouvelle agence de création de contenu propulsée par l’intelligence artificielle

Hardbacon, une application et un site de finances personnelles, vient de lancer Bacon Creative, une nouvelle agence de création de contenus qui utilise l’intelligence artificielle (IA). Elle vise à offrir un service de création de contenu et de recherche de mots clés aux entreprises qui souhaitent accroître leurs parts de marché grâce au référencement organique.

La nouveauté qu’offre Bacon Creative est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour réduire les coûts et augmenter la qualité des prestations. « Bacon Creative a été créée pour aider les entreprises à prendre de l’expansion en utilisant la même recette qui a fait le succès de Hardbacon, soit la publication d’un grand volume de contenus pertinents », explique Julien Brault, pdg de Hardbacon. « Le recours aux outils d’IA permet à nos équipes d’être plus productives et plus créatives, mais c’est l’expertise humaine qui est le secret de notre succès. »

Les contenus créés par Bacon Creative sont d’abord et avant tout écrits par des rédacteurs chevronnés. Ils utilisent cependant des outils d’intelligence artificielle, notamment pour ajouter rapidement des définitions de certains concepts, pour ajouter des tableaux qui ajoutent du contexte, pour trouver des titres pertinents ou encore pour créer des images originales illustrant leur propos.

Hardbacon, qui offre à ses clients de l’industrie des services financiers des articles commandités, des webinaires et des services de référencement, cherche à diversifier l’offre. En effet, elle n’a pas pour mission de vendre des services permettant à ses clients de prendre l’expansion par l’entremise de leurs propres canaux d’acquisition. « Le lancement de Bacon Creative va nous permettre d’offrir des services complémentaires à nos clients actuels, qu’il n’aurait pas été logique d’offrir par l’entremise de Hardbacon », ajoute Julien Brault.

Outre ses offres de création de contenus et de recherche de mots clés, la nouvelle agence offre également des formations en matière de SEO et d’utilisation d’outils AI dans un contexte de marketing.