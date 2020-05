B2B Quotes à l’assaut du Canada anglais

Marie Pâris - 06/05/2020

La jeune pousse montréalaise B2B Quotes, qui permet à ses clients de trouver le meilleur fournisseur pour les aider dans leur transformation numérique, annonce qu’elle se lance dès aujourd’hui dans le Canada anglophone.

L’entreprise connaît une croissance exponentielle depuis le début de la pandémie. Cette hausse des clients découle notamment du lancement du Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi par le gouvernement québécois. Cette initiative vise à assister financièrement les organisations qui veulent former leurs employés pendant la crise.

Actuellement, 15 % des fournisseurs présents sur la plateforme proviennent du Canada anglophone, mais B2B Quotes compte bien augmenter ce pourcentage pour répondre à la demande des clients.

La plateforme met en contact les clients à la recherche de services (transformation numérique, développement Web, formation, SEO, marketing, conseil en ressources humaines, développement d’applications, etc.) avec des fournisseurs indépendants ou des agences.

Clients comme fournisseurs sont validés au préalable par B2B Quotes. Une fois qu’un projet est approuvé sur la plateforme, un algorithme détermine les trois fournisseurs qui conviennent le mieux au service demandé.

Ces fournisseurs reçoivent alors une notification indiquant les paramètres du mandat et le budget, et peuvent proposer leurs services.

Fondée en 2017, B2B Quotes fait partie de la cohorte NextAI 2020 et a notamment été financée pour son pré-démarrage par Nicolas Bouchard, le fondateur de DuProprio.

Aujourd’hui, plus de 2 500 entreprises et 2 000 fournisseurs utilisent B2B Quotes, et environ projets ont été mis sur pied cette année grâce à la plateforme.

Tags: B2B Quotes