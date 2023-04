AWS lance un accélérateur mondial d’IA générative pour les entreprises en démarrage

Amazon Web Services (AWS) a lancé cette semaine un programme de 10 semaines, qui, selon la société, est conçu pour aider les jeunes pousses d’intelligence artificielle (IA) à passer au niveau supérieur.

L’AWS Generative AI Accelerator est, selon la société, « conçu pour agir comme un catalyseur, aidant certaines des entreprises les plus prometteuses de cet espace à concrétiser leurs idées. Avec un programme conçu pour répondre aux besoins des startups d’IA générative, AWS Generative AI Accelerator donnera accès à des modèles et outils d’IA percutants, à des stratégies de mise sur le marché personnalisées, à l’optimisation de la pile d’apprentissage automatique, etc. »

« Les jeunes pousses sélectionnées auront également accès à des opportunités de réseautage avec des sommités de l’industrie, des investisseurs potentiels et des clients. En outre, [elles] recevront jusqu’à 300 000 $ US de crédits AWS pour développer leurs produits et services sur notre pile technologique, ainsi que des mentors commerciaux et techniques dédiés, assortis en fonction de la verticale, du marché et de l’étape de l’industrie. »

Les candidats doivent déjà avoir un produit minimum viable, une certaine clientèle et travailler à l’amélioration de la proposition de valeur afin de faire évoluer leur produit. Le programme est ouvert aux entreprises du monde entier et n’impose aucune restriction sur le cas d’utilisation. Dans son annonce, AWS a déclaré : « Nous voulons donner aux entreprises qui appliquent l’IA générative à des solutions juridiques et de marketing, en passant par l’ingénierie logicielle, l’énergie verte et les sciences de la vie, y compris la découverte de médicaments. »

Les candidatures au programme (site en anglais) sont ouvertes jusqu’au 17 avril.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.