AWS lance des statistiques avancées pour la LNH

Marie Pâris - 19/05/2021

Amazon Web Services (AWS) et la Ligue nationale de hockey (LNH) dévoilent deux nouvelles analyses avancées pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Ces statistiques optimisées et alimentées par AWS apparaîtront sous forme de graphiques à l’écran et de visualisations de données durant les matchs.

Les deux premières statistiques, l’Analyse des tirs et l’Analyse des arrêts, seront utilisées tout au long de la saison. Ces nouvelles statistiques utilisent des technologies infonuagiques telles que l’analytique, le calcul sans serveur et les services médias pour recueillir des données en temps réel de la patinoire, les analyser et les visualiser.

AWS s’est appuyé sur plus de dix ans de données provenant du système d’information et de suivi du hockey de la LNH, le système officiel pour l’enregistrement des statistiques de temps de jeu. La LNH pourra combiner ces données avec l’activité des matchs en temps réel pour offrir une perspective sur les performances des équipes.

Ces analyses sont le résultat du partenariat entre la LNH et AWS annoncé en février, lorsque AWS est devenu le fournisseur officiel d’infrastructure infonuagique de la LNH. La LNH utilise notamment AWS pour automatiser le traitement vidéo et la diffusion de contenu.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative AWS for Media & Entertainment, qui aligne les capacités les plus adaptées de tous les systèmes infonuagiques – dont 9 services AWS, 11 solutions AWS, des applications AWS dédiées et plus de 400 partenaires AWS – dans cinq domaines de solutions : Production de contenu, Chaîne d’approvisionnement et archivage des médias, Diffusion, Directement au consommateur et Streaming, et Science des données & Analytique.

AWS for M&E présente des services et solutions construits spécifiquement pour les créateurs de contenu, les détenteurs de droits, les producteurs, les diffuseurs et les distributeurs.

