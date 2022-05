Averna remporte le prestigieux prix Les Mercuriades 2022

Renaud Larue Langlois - 03/05/2022

Averna, un fournisseur mondial de solutions de test et de qualité de Montréal, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le prix Les Mercuriades dans la catégorie « Développement des marchés internationaux EDC ».

Le prix a été décerné lors de d’une soirée de gala réunissant organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) En cette 42e édition du concours Les Mercuriades!, 34 entrepreneurs se sont vu décerner les prestigieux prix Mercure dans l’une des 16 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et PME.

« Le concours des Mercuriades reconnaît l’esprit visionnaire, l’audace et le savoir-faire des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis plus de 40 ans. Notre économie a besoin d’entrepreneurs précurseurs et innovants comme Averna! Dans un contexte économique et climatique incertain et un marché du travail en pleine évolution, ce sont des modèles inspirants que nous sommes fiers d’honorer, mais surtout faire rayonner auprès de toute la communauté d’affaires québécoise », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La catégorie « Développement des marchés internationaux EDC » récompense les entreprises ayant déployé une stratégie d’expansion locale et internationale qui a fait ses preuves. MediaClip et le Groupe Flex faisaient également partie des PME finalistes dans cette catégorie.

« C’est un réel honneur pour toute notre équipe de recevoir ce prix. C’est à force de persévérance, guidés par nos valeurs fondamentales que sont le travail d’équipe et l’engagement, l’innovation et les savoirs, la performance et le leadership et la satisfaction du client que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous sommes fiers d’être reconnus pour nos réalisations et notre croissance, aux côtés de compagnies québécoises aussi impressionnantes », indique François Rainville, président-directeur général d’Averna.

