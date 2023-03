Aruba s’associe à Microsoft et reelyActive pour accélérer la migration des charges de travail de l’IdO vers Microsoft Azure

Aruba s’associe à reelyActive pour annoncer un nouveau convertisseur de données open source pour Microsoft Azure qui permet aux données des appareils Internet des objets (IdO) qui sont diffusées en toute sécurité à partir des points d’accès Wi-Fi (AP) d’Aruba d’être utilisées par Microsoft Power BI et d’autres Applications Azure.

Divers appareils IdO décrivent les mêmes données de différentes manières et les transmettent à l’aide de différents protocoles, ce qui rend difficile la combinaison et l’utilisation significatives des données. La collaboration entre Aruba et reelyActive fournit la technologie permettant de convertir facilement ces données dans un format unique afin qu’elles puissent être chargées dans Azure et traitées.

Pareto Anywhere pour Azure de reelyActive et IoT Transport pour Azure d’Aruba sont combinés pour aider les partenaires de distribution et les clients à transmettre et à reformater les données et les unités de mesure, telles que la température et la puissance, pour qu’elles soient compatibles avec les applications Azure sans nécessiter d’ingénierie personnalisée. Les entreprises affirment que cette solution réduit le coût et le temps requis par rapport à l’utilisation de méthodes d’intégration conventionnelles, tout en contournant les vulnérabilités et les défis de sécurité typiques.

Les entreprises ont expliqué dans leur annonce qu’il existe de nombreux défis lorsqu’il s’agit de convertir des données pour Azure. Il existe plusieurs protocoles IdO et couches physiques non interopérables à prendre en charge, et il est coûteux de remplacer ou de moderniser les appareils hérités avec de nouveaux logiciels natifs du nuage. Les données provenant d’appareils IdO non basés sur IP doivent être diffusées en toute sécurité et terminées sous une forme optimisée pour une utilisation avec les applications Azure IoT, une tâche qui peut nécessiter une passerelle coûteuse. Une fois les données reçues sur Azure IoT Hub, toutes les charges utiles IdO doivent être formatées séparément pour être utilisées par les applications Azure IoT. Si, ultérieurement, un autre protocole IdO doit être pris en charge, le processus recommence. Le processus d’intégration peut prendre des mois, et le coût, la complexité et la vulnérabilité de sécurité des passerelles matérielles peuvent rendre la manœuvre trop coûteuse.

Aruba, Microsoft et reelyActive résolvent ces problèmes avec la nouvelle solution. Aruba a ajouté des radios IdO à ses points d’accès Wi-Fi pour répondre simultanément aux besoins de mobilité informatique et servir de passerelles IdO. Aruba et Microsoft développent conjointement Aruba IoT Transport for Azure, qui, lorsqu’il est activé par la gestion infonuagique Aruba Central, encodera les données des appareils IdO des points d’accès Wi-Fi Aruba dans un format compatible avec Azure IoT Hub, en particulier une chaîne base64 encapsulée dans un Notation d’objet JavaScript (JSON).

« IoT Transport for Microsoft Azure transforme n’importe quel réseau informatique d’Aruba en une passerelle Azure sécurisée qui aboutit sur Azure IoT Hub », a déclaré Michael Tennefoss, vice-président de l’IdO et des partenariats stratégiques d’Aruba. « La beauté de la conception est que les clients peuvent envoyer des données BLE, EnOcean, Alliance et autres à partir d’anciens ou de nouveaux appareils IdO directement vers Azure, sans ajouter de passerelle matérielle ou d’infrastructure de réseau parallèle. Si les besoins de l’entreprise changent demain ou l’année prochaine, de nouveaux appareils IdO peuvent être intégrés, de manière additive, sans supprimer ni remplacer aucune infrastructure informatique. »

Aruba IoT Transport for Azure est disponible dans le cadre de la plate-forme de services Aruba Edge.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.