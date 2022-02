Appréhensions d’un RGPD canadien dans le milieu du marketing canadien

Howard Solomon - 15/02/2022

La prochaine loi canadienne sur la protection de la vie privée ne peut pas être comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, selon l’Association canadienne du marketing.

Des associations industrielles font déjà pression sur le gouvernement fédéral en prévision de sa prochaine tentative promise de réformer la loi sur la protection de la vie privée par le secteur commercial au Canada.

Sur la base de conclusions d’une trentaine de rapports de recherche et de commentaires de tiers, regroupés dans un document nommé Privacy Law Pitfalls : Lessons Learned from the European Union, l’ACM demande au gouvernement fédéral de ne pas trop s’inspirer du RGPD de l’Union européenne.

Selon l’ACM, le RGPD « a entraîné un immense fardeau réglementaire, des coûts élevés, ainsi que des menaces pour l’innovation et la croissance économique ».

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

