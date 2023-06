Apple annonce son casque de réalité mixte, le Vision Pro

Dans sa liste massive de nouveautés technologiques lors du discours d’ouverture de sa Conférence mondiale des développeurs, Apple a gardé ses plus grandes nouvelles pour la fin.

Le Apple Vision Pro, le tout dernier appareil d’une longue gamme de produits Apple, sera disponible pour les clients américains en 2024.

Le Vision Pro est un casque de réalité mixte qui permettra aux utilisateurs de faire de leur environnement immédiat un espace de contenu numérique. Les utilisateurs pourront utiliser Facetime, Messages, Safari, les services de diffusion, la musique, les jeux vidéo, les applications iOS et bien plus encore, avec des capacités de couplage Mac afin que les utilisateurs puissent éditer la vidéo et l’audio à plus grande échelle.

Le casque utilise le suivi oculaire, la technologie du mouvement des mains et les commandes vocales, et ne nécessite pas de télécommande. De plus, le Vision Pro ne privera pas le porteur de son environnement immédiat à moins que les utilisateurs n’activent un « environnement » spécifique – similaire à un écran d’accueil sur les casques Meta Quest ou Oculus VR. Pour maintenir une connexion avec l’environnement immédiat, le casque utilise un logiciel connu sous le nom de « EyeSight » pour détecter quand d’autres personnes sont dans la pièce et montrera les yeux de l’utilisateur lorsqu’il a une conversation avec quelqu’un. Lorsque les utilisateurs se trouvent dans un environnement immersif et ne peuvent pas avoir de conversation, le casque le fera également savoir aux autres personnes présentes dans la pièce.

Les utilisateurs pourront également prendre et visionner des photos et des vidéos avec la caméra 3D combinée et le système audio spatial intégré au casque.

Pour un projet de ce calibre, Apple a dû créer un nouveau processeur, une puce nommée R1, qui est spécifique au Vision Pro. La R1 traitera les entrées de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones, et diffusera de nouvelles images sur les écrans en 12 millisecondes. En plus de la R1, chaque casque dispose d’une puce Apple M2 pour des performances d’application fluides et rapides. Les autres fonctionnalités du Vision Pro incluent :

23 millions de pixels sur les deux objectifs

La cartographie 3D en temps réel

Un nouveau système audio spatial qui se fond dans l’environnement

Un objectif personnalisé à trois éléments, avec résolution vidéo 4k

Le suivi des mains, de la tête et des yeux

Le casque dispose également d’un logiciel appelé « Persona », qui donne aux utilisateurs la possibilité de faire un balayage 3D de leur visage à utiliser lors de l’utilisation de Facetime sur le Vision Pro.

Les développeurs pourront rationaliser la création d’applications spatiales pour le Vision Pro grâce au nouvel outil « Reality Composer Pro », tout en ayant toujours accès aux outils de développement familiers d’Apple tels que Xcode, SwiftUI, RealityKit et ARKit . Les développeurs pourront repenser leurs applications 2D pour une plate-forme 3D, et « des centaines de milliers » d’applications iOS seront disponibles aux côtés des applications spécifiques au Vision Pro dans la nouvelle boutique d’applications du casque.

Cette annonce a été associée à celle d’une collaboration avec Disney et à une apparition spéciale de Bob Iger, PDG de Disney, qui a déclaré que dès le premier jour, Disney + sera disponible sur la liste des services de diffusion du Vision Pro, et a fait allusion à plus de RA et d’expériences immersives Disney à venir.

Apple a également insisté sur les fonctions de sécurité du Vision Pro. Les utilisateurs peuvent déverrouiller leur casque, utiliser Apple Pay ou le partage de mot de passe via une identification optique. Apple affirme que les données de sa technologie de suivi oculaire et de sa technologie de reconnaissance spatiale sont cryptées et ne seront pas partagées avec des sites Web ou des applications.

Le Vision Pro sera disponible à partir d’un impressionnant 3 499 $US (environ 4 700 $CAN).

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.