Intentions d’investissements technologiques 2022 des PME

Dominique Lemoine - 08/12/2021

Plus de petites et moyennes entreprises prévoient investir en 2022 dans leur efficacité, dans l’amélioration de leurs ventes ou de leur marketing, ou dans le lancement de nouveaux produits, plutôt que dans l’adoption de nouvelles technologies, selon un sondage produit à l’automne 2021 par la BDC.

La Banque de développement du Canada (BDC) mentionne que ce sondage annuel effectué auprès de 1000 propriétaires de petites et de moyennes entreprises (PME) permet de « connaître leurs intentions de dépenses d’investissement pour les 12 prochains mois ».

« Les microentreprises sont encore moins susceptibles d’adopter de nouvelles technologies (19 %) que les entreprises de taille moyenne (32 %). Cette différence, qui a été constatée les années précédentes, semble persister », précise la BDC dans son rapport.

En ce moment, les moyennes entreprises investissent plus en R et D (42 %) et en formation (64 %) que les petites entreprises (20 % en R et D et 34 % en formation).

Par contre, « la plupart des entreprises qui investissent dans des actifs incorporels le font dans des logiciels ».

« Ce sont les entreprises technologiques qui investissent le plus en logiciels (88 %) et les entreprises du secteur des services d’hébergement et de restauration sont celles qui y consacrent le moins d’investissements (18 %) », ajoute la BDC.

« Les investissements dans les actifs incorporels devraient augmenter en 2022, surtout en ce qui concerne la formation des employés et les logiciels », dit la BDC.

