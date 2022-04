Améliorations à la plateforme Torque de Quali

Renaud Larue Langlois - 20/04/2022

Quali, un fournisseur de solutions d’automatisation des infrastructures d’environnement à la demande améliore les fonctionnalités de plan de contrôle de sa plateforme Torque.

Celle-ci permet aux professionnels de développement et d’exploitation d’orchestrer et de sécuriser des environnements d’applications complexes. Elle veut simplifier l’approvisionnement en infrastructure, en éliminant l’infrastructure cloisonnée et en s’attaquant aux goulots d’étranglement liés à l’approvisionnement en infrastructure.

Avec ces nouvelles fonctionnalités Quali prévoit élargir les capacités d’automatisation et d’orchestration dans les environnements hétérogènes, améliorer la visibilité des coûts et renforcer la gouvernance des protocoles de sécurité et de conformité.

Selon Quali, Torque simplifie l’orchestration et la gestion des technologies de conteneurs, d’infrastructure en tant que code (IaC) et de nuage privé avec la prise en charge de Helm, de Terraform et de vCenter dans le même modèle modulaire et réutilisable. En simplifiant les environnements complexes en plans en libre-service, les équipes de développement et d’exploitation peuvent garder le contrôle des ressources infonuagiques sans ralentir l’accès des développeurs à l’infrastructure.

La mise à niveau ajoute de plus des fonctionnalités améliorées de visibilité et de contrôle des coûts, y compris la possibilité de fixer des limites quant à la durée maximale et au nombre d’environnements simultanés, des limites pour le coût total d’un environnement, des rapports sur les coûts Kubernetes et des politiques accrues en matière de prévision et de consommation des ressources selon le modèle, le bac à sable et les espaces.

Au plan de la sécurité, la mise à niveau comprend un nouvel accès aux modèles personnalisable et fondé sur les rôles, des contrôles de jetons API et des intégrations aux technologies de gestion des secrets.

