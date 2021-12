Amazon Web Services revient à la normale après une panne

Lynn Greiner - 08/12/2021

Amazon Web Services (AWS) a connu une panne mondiale de certains services hier, concentrée autour de sa région US-EAST-1 en Virginie.

DownDetector a commencé à recevoir des rapports sur le problème vers 11h en avant-midi, puis des rapports d’état ont commencé à apparaître sur le tableau de bord AWS Service Health juste avant midi.

La panne a affecté le site Web de vente au détail Amazon, Amazon Alexa, Prime Music, Ring, Disney+, Tinder, Chewy, de même que d’autres services, tels que la conférence Global TMT de Barclay. La plupart de ces services sont depuis revenus en ligne.

Des utilisateurs sur les réseaux sociaux se sont aussi plaints de problèmes avec le Roomba d’iRobot. De plus, de nombreux employés d’entrepôt d’Amazon et des chauffeurs-livreurs n’ont pas pu se connecter à leurs applications, les laissant incapables de traiter et de livrer les commandes.

La console de gestion AWS et le centre de soutien AWS ont été affectés dans le monde entier.

