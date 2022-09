Alithya rejoint le prestigieux Inner Circle 2022-2023 de Microsoft

L’entreprise montréalaise Groupe Alithya annonçait cette semaine que sa pratique Microsoft Dynamics a remporté une fois de plus le prestigieux prix « Inner Circle 2022-2023 » pour ses applications d’affaires Microsoft. Il s’agit d’un groupe d’élite dont l’adhésion dépend du volume des ventes, et Alithya se situe à l’échelon le plus élevé du réseau mondial des partenaires de Microsoft sur le plan des applications d’affaires, indique la société dans un communiqué.

Les membres de la cohorte 2022-2023 ont été invités à prendre part au « Inner Circle Summit » au printemps prochain de même qu’à des rencontres virtuelles qui se dérouleront d’ici la fin de l’été 2023. Lors de ces rencontres, les participants auront la possibilité de discuter de la stratégie avec les membres de la haute direction de Microsoft et les autres partenaires de l’Inner Circle, en plus d’en apprendre davantage sur les feuilles de route et les plans éventuels de la société. Ils pourront donc établir de solides relations avec la direction et participer à l’établissement de pratiques exemplaires.

La pratique Microsoft d’Alithya couvre Microsoft Dynamics 365, Azure, Power Apps, l’intelligence d’affaires et l’analytique avancée, les solutions numériques ainsi que les programmes d’adoption et de gestion du changement. L’entreprise se présente comme l’un des plus importants partenaires de Microsoft en Amérique du Nord.

« Nous sommes extrêmement fiers de remporter le prix Inner Circle pour la 17e fois. Microsoft offre un programme de partenariat incroyable, et sa technologie continue d’offrir à nos clients des secteurs de la fabrication, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé la plateforme d’affaires numérique dont ils ont besoin pour réussir, aujourd’hui et dans l’avenir », a déclaré John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft chez Alithya.