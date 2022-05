Alithya parmi les finalistes pour le prix Partenaire Oracle de l’année

Renaud Larue Langlois - 17/05/2022

Alithya, un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord fait partie des cinq finalistes pour le prix Game Changer Award for ERP/EPM Service Delivery Partner of the Year dans le cadre de la 5e édition annuelle des Oracle Change Agents Awards. Les gagnants seront annoncés plus tard ce mois-ci.

Cette distinction offerte par Oracle veut reconnaître les chefs de file de l’industrie qui mettent à profit les solutions Oracle afin d’aider les organisations à s’adapter et à changer pour relever de nouveaux défis. Cette année, l’accent a été mis sur l’innovation accélérée, la transformation numérique et la durabilité au sein des domaines de la finance et de la chaîne d’approvisionnement.

Alithya est un important partenaire Oracle en Amérique du Nord, déclare la société dans un communiqué, avec plus de 1 200 clients et 3 500 projets ERP, EPM, HCM, SCM et Analytics Oracle à son actif. Sa pratique Oracle combine des services-conseils et des mises en œuvre qui aident les clients à gérer leur entreprise plus efficacement, et ce, en améliorant la cohésion entre la planification financière, opérationnelle et des ressources humaines dans tous les secteurs de l’organisation.

« Alithya a été parmi les premiers partenaires à adopter l’approche multi-piliers d’Oracle afin d’offrir des services financiers, ERP, EPM et HCM au sein d’une seule plateforme infonuagique, ce qui a permis à l’entreprise de conserver une longueur d’avance grâce à sa vaste expertise acquise à titre de partenaire de confiance de la première heure », a déclaré Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle chez Alithya.

Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya bénéficie de l’expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d’Oracle. L’entreprise dispose d’une pratique consacrée aux soins de santé et aux services financiers, en plus d’œuvrer au sein d’autres industries. Elle tient aussi un rôle consultatif auprès de l’équipe de développement des produits d’Oracle.

