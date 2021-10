Alithya obtient un mandat ministériel au Québec

Dominique Lemoine - 18/10/2021

Des employés de l’entreprise Alithya conseilleront des équipes de technologies de l’information internes d’un ministère non précisé de l’État québécois en matière de déploiement d’une infrastructure de gestion.

Alithya, dont les actions sont transigées à la Bourse de Toronto et dont le siège social est situé à Montréal, affirme que ce contrat de trois ans doit lui rapporter 6,6 millions de dollars, et qu’il s’inscrit dans le cadre d’un programme de transformation numérique au ministère.

L’entreprise mentionne être devenue en 2020 prestataire de services qualifié dans le catalogue d’offres infonuagiques du Centre d’acquisitions gouvernementales du gouvernement du Québec. Elle ajoute avoir déjà participé à des projets avec des agences gouvernementales et des clients du secteur public.

Au printemps 2021, Alithya a obtenu auprès d’un ministère encore non précisé de l’État québécois un contrat de cinq ans et de 12,4 millions de dollars en gestion de projets et de portefeuille en ressources informationnelles.

Selon le Registre des lobbyistes du Québec, Alithya Canada et Alithya Services TI ont ensemble sept mandats actifs dont les objectifs incluent l’obtention de contrats et de subventions auprès d’organismes publics du Québec.

Selon Alithya, son approche pour les organismes publics inclut des technologies et des services, tels que de la consultation et de la gestion de projets.

