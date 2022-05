Alithya conclut des ententes d’une valeur de 7 M$

Renaud Larue Langlois - 18/05/2022

Grâce à un partenariat avec Splunk, le groupe Alithya annonce la signature de trois ententes avec des clients des secteurs financier et public leur donnant accès à la plateforme et aux services de mise en œuvre de Splunk. La valeur des ententes s’élève à quelque 7 M$.

Ces ententes vont permettre aux clients d’Alithya d’accéder à la plateforme de collecte de données adaptable de Splunk, qui procure une sécurité unifiée, une vue holistique, ainsi que des applications sur mesure illimitées, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Par ce partenariat, Alithya veut aider des clients œuvrant dans des secteurs sensibles à regrouper leurs données auparavant cloisonnées. L’entreprise affirme que la plateforme de Splunk procure une meilleure visibilité des vastes écosystèmes de données aux organisations, ce qui assure une comparaison et une analyse plus efficaces à l’échelle de plusieurs systèmes. La technologie de Splunk permet une importation et une extraction automatiques des données afin de générer des rapports complets à partir du tableau de bord convivial de la plateforme.

Par ailleurs, Les fonctions de sécurité de Splunk offrent des perspectives axées sur les données pour une visibilité complète et une détection rapide, conférant ainsi vitesse et précision dans la surveillance, la détection et l’examen des menaces émergentes.

« À titre de partenaire de confiance auprès de nos clients, nous estimons que le décloisonnement des données les aide à prendre de meilleures décisions et à devenir plus efficaces afin qu’ils puissent conserver une longueur d’avance sur la concurrence. Par conséquent, notre association stratégique avec Splunk permet à Alithya d’offrir des solutions et des services de classe mondiale à ses clients en ce qui concerne la sécurité de leurs actifs, l’intelligence opérationnelle ainsi que leurs besoins en matière de systèmes d’intégration et de surveillance », a déclaré Michel Lacasse, vice-président principal des ventes d’Alithya.

Lire aussi :

Alithya parmi les finalistes pour le prix Partenaire Oracle de l’année

Alithya en lice pour les prix OCTAS

Des partenariats pour l’entreprise québécoise Milesopedia

Tags: Alithya