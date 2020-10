Adobe Max 2020 : plusieurs nouveautés annoncées

Marie Pâris - 21/10/2020

Lors de sa conférence annuelle Adobe Max, qui s’est cette année tenue en ligne, Adobe a présenté les dernières nouveautés de sa suite Creative Cloud, qui concernent notamment les logiciels Fresco, Photoshop, Illustrator, XD et Lightroom.

Le logiciel mobile de dessin Fresco, lancé l’année dernière sur iPad, arrive ainsi sur iPhone avec les mêmes fonctionnalités. Tous les projets sont maintenant sauvegardés dans le nuage pour pouvoir basculer plus facilement entre les appareils compatibles.

La version iPad d’Illustrator sera également lancée. Reprenant les fonctions principales de la version pour ordinateur, elle offre désormais plus de 18 000 polices et de nouvelles fonctionnalités, comme la sauvegarde des projets dans le nuage. L’application intégrera à l’avenir Adobe Sensei ainsi que de nouveaux outils et effets.

Quant à Photoshop, il se dote dorénavant de « filtres neuronaux » propulsés par Sensei, comme l’option de remplacement de ciel dans une image. Ces filtres permettent d’appliquer de manière automatisée des retouches comme le transfert de style, la colorisation d’une photo noir et blanc, les corrections de peau ou encore la modification de l’âge et des traits d’une personne.

Une nouvelle fonction appelée Transformation 3D débarque sur XD, permettant de donner de la profondeur et de la perspective aux designs ; un outil utile pour les expériences de réalité augmentée. En outre, les bibliothèques Creative Cloud s’ajoutent à XD.

Enfin, Lightroom aura désormais deux fonctions réservées à la version Classic : l’ajout de filigranes graphiques et l’historique des modifications. Le logiciel revoit également son système de correction des couleurs avec Advanced Color Grading, une fonction offrant plus de possibilités.

Tags: Adobe