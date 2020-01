Adobe Experience Manager maintenant disponible en version SaaS

Fanny Bourel - 16/01/2020

Adobe a lancé lundi une version infonuagique SaaS (software as a service) de son produit Adobe Experience Manager, ont rapporté plusieurs médias, dont TechCrunch.

Destiné aux entreprises, Adobe Experience Manager est à la fois un système de gestion de contenu (CMS), de gestion des actifs numériques (DAM) et de gestion des communications client (CCM).

Cette nouveauté vise à apporter plus d’agilité aux entreprises en leur évitant de devoir soucier de la maintenance des serveurs hébergeant Adobe Experience Manager et des mises à jour.

Selon Adobe, cette nouvelle version infonuagique permet aussi aux organisations de gagner en rapidité et en productivité.

« Cela crée une offre alléchante pour les entreprises de moyenne taille qui se transforment de plus en plus pour adopter des outils numériques avancés, mais qui ont besoin de plus de simplicité et de flexibilité pour accompagner leurs modèles d’affaires évolutifs », a déclaré Loni Stark, qui dirige la stratégie et le marketing produit d’Adobe.

Déjà prisé par les grandes entreprises, Adobe Experience Manager ambitionne donc désormais de s’ouvrir davantage aux PME.

Adobe Experience Manager est le fruit de l’acquisition de Day Software par Adobe en 2010. Cette entreprise suisse était notamment spécialisée en gestion de contenu web.

Lire aussi :

Adobe : l’IA pour détecter des images retouchées

AppDirect annonce un partenariat avec Google

À lire sur IT Business Canada, une publication soeur de Direction informatique :

Adobe releases Experience Manager as a Cloud Service

Tags: Adobe