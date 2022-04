Actualités de la semaine en matière de rançongiciels, 1er avril 2022

Jim Love - 01/04/2022

Les attaques de cybersécurité sont de plus en plus fréquentes et graves, selon une étude de Telus.

Selon une étude récente de l’entreprise de télécommunications Telus, les cyberattaques sont en augmentation au Canada, alors que 98 % des organisations canadiennes ont signalé une cyberattaque au cours des 12 derniers mois.

Selon le rapport, « les attaques sont fréquentes, 25 % des organisations subissent au moins une attaque par jour et la plupart des organisations subissent plus de 11 à 30 attaques par mois ».

Piratage de Globant SA par Lapsus$

Lapsus$, un groupe d’extorsion de données par rançongiciels, affirme avoir piraté le géant informatique Globant SA et volé 70 gigaoctets de code source de clients de l’entreprise.

Le groupe a publié une capture d’écran de plus de deux douzaines de dossiers sur son compte Telegram, qui incluraient du code source de clients. Globiant a confirmé que du code a été accédé par des parties non autorisées.

