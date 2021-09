Accord entre Panasonic et le Quartier des spectacles

Dominique Lemoine - 30/09/2021

L’entente d’une durée de trois ans commence au printemps 2022 et prévoit la fourniture d’équipements technologiques de projection audiovisuelle immersive qui seront disposés sur l’espace public dans le cadre de projets liés au Laboratoire numérique urbain.

Selon le Partenariat du Quartier des spectacles, des équipements et des technologies immersives de Panasonic pourront ainsi être utilisés par des artistes, des créateurs et des organisations dont les installations de projection extérieure seront intégrées à des événements et à des festivals du Quartier des spectacles.

Entre 2022 et 2025, des concepteurs de Panasonic du Japon et du Canada échangeront avec l’équipe du Partenariat du Quartier des spectacles quatre fois par année pour partager leur expertise et des avancées du secteur, ainsi que pour proposer des formations, des prêts d’équipements et des bourses, affirme le Partenariat.

Expérimentation industrielle

Le Partenariat du Quartier des spectacles soutient que l’entente avec Panasonic fera du Quartier des spectacles un « carrefour d’expérimentation » avec et pour les technologies de Panasonic.

Le Quartier accueille des installations urbaines qui mobilisent le savoir-faire de disciplines comme la conception d’éclairage, la création d’environnements immersifs et la création d’espaces numériques interactifs. Il se perçoit comme étant à la fois un lieu de diffusion culturelle et une vitrine de technologies et d’expériences multimédias, par exemple d’Internet des objets, d’hyper-géolocalisation, de réalité virtuelle, de téléprésence et de 5G.

Le Partenariat du Quartier des spectacles, un organisme sans but lucratif soutenu par la Ville de Montréal, ajoute que l’entente avec Panasonic découle d’un appel d’offres, qu’elle s’inscrit dans le programme de soutien aux institutions culturelles de l’entreprise, et qu’elle « bénéficiera à toutes les entreprises oeuvrant dans le secteur culturel et du divertissement ».

