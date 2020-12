Accès au réseau mobile partout dans le métro de Montréal

Catherine Morin - 07/12/2020

Les utilisateurs du métro de Montréal ont maintenant accès au réseau sans-fil dans l’ensemble des 68 stations de la ville.

Un investissement de près de 50 millions de dollars assumé en parts égales par les fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, Telus et Vidéotron a permis à la Société de transport de Montréal (STM) d’effectuer le déploiement du réseau mobile au cours des sept dernières années.

Le projet s’est terminé la semaine dernière avec le branchement des stations Jolicoeur, Monk et Angrignon, situées à l’extrémité de la ligne verte.

Cette collaboration entre les grands fournisseurs canadiens assure une connectivité continue et une couverture stable 4G LTE dans les stations et les trains de la STM. Les usagers peuvent passer des appels, envoyer des messages textes et naviguer sur Internet sur l’ensemble des 71 km de tunnels qui composent le métro de Montréal.

Selon le transporteur public, il s’agit du plus long réseau sans-fil sous-terrain au pays. Sa vitesse de téléchargement peut atteindre 275 mégabits par seconde, ce qui se compare à celle qu’on retrouve dans la plupart des foyers.

Les travaux ont nécessité l’implantation de câbles radiants et d’antennes dans les tunnels, l’installation de cabinets dans les stations et l’aménagement de cinq locaux techniques pour entreposer les équipements spécialisés.

« Le déploiement du réseau mobile agrémente grandement l’expérience de déplacement de nos clients et nous permet aussi de mieux communiquer avec eux », a déclaré Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM, soulignant que la finalisation du projet marquait une étape importante pour le métro de Montréal.

