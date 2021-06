Accenture veut acquérir Umlaut

Marie Pâris - 21/06/2021

Accenture a annoncé son intention d’acquérir Umlaut, une société allemande de conseil et services en ingénierie. Cette acquisition lui permettrait de mieux aider les entreprises à tirer parti des technologies numériques telles que l’infonuagique, l’intelligence artificielle et la 5G pour concevoir et fabriquer leurs produits, améliorer leur chaîne d’approvisionnement, intégrer le développement durable et introduire le numérique dans leur organisation.

« Depuis près de dix ans, Accenture a mis en place les ressources nécessaires et des partenariats d’écosystème pour allier la puissance du numérique aux services d’ingénierie traditionnels, a déclaré Julie Sweet, présidente et cheffe de la direction d’Accenture. La pandémie de COVID-19 a accéléré la nécessité pour les entreprises de transformer leurs opérations stratégiques en conséquence. Les services d’ingénierie de pointe hautement spécialisés d’Umlaut renforceraient ainsi notre capacité à répondre à cette accélération de la demande. »

Umlaut couvre les services d’ingénierie traditionnels et numériques, les tests et la validation de produits connectés intelligents, le conseil en technologie, en processus et en organisation, ainsi que le développement de produits informatiques et de logiciels.

Avec l’acquisition d’Umlaut, plus de 4 200 ingénieurs et consultants dans 17 pays rejoindraient Accenture, élargissant ainsi ses capacités dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et la défense, les télécommunications, l’énergie et les services d’utilité publique. L’activité Industrie du futur d’Accenture offrirait ainsi à ses clients une gamme de services leur permettant de réussir leur transformation numérique en matière d’ingénierie et d’activités industrielles, d’améliorer leur productivité et d’accélérer leur transformation numérique vers les produits et services connectés.

« En apportant à nos clients une expertise mondiale en matière d’ingénierie et de production numériques, nous les aiderions à se développer rapidement, à accélérer leur croissance, à améliorer leur productivité et leur sécurité ainsi qu’à intégrer le développement durable dans leurs activités, a déclaré Nigel Stacey, responsable mondial d’Accenture Industrie du futur. Les entreprises qui utilisent les avancées liées aux données et technologies numériques pour créer de la valeur, depuis la phase de R et D jusqu’au consommateur, en passant par la chaîne d’approvisionnement et l’usine, deviendront – et resteront – pertinentes, résilientes et responsables. »

Umlaut serait la plus récente d’une série de 22 acquisitions réalisées par Accenture depuis 2017. Parmi elles, on compte le fournisseur de technologies d’exploitation Electro 80 (Australie), le fournisseur de services de robotique et d’automatisation industrielles Pollux (Brésil), le cabinet de conseil en exploitation Myrtle (États-Unis) et le cabinet de conseil en technologie SALT Solutions (Allemagne).

