Les organisations du monde entier ont réussi à avancer après le début de la pandémie au printemps 2020. Cependant, la pandémie ne sera pas le dernier grand événement à influencer l’économie.

Qu’on le veuille ou non, le changement est là pour rester. S’adapter aux situations à venir nécessitera une force particulière que toutes les entreprises ne possèdent apparemment pas.

La plupart des plus de 4 000 dirigeants d’entreprise contactés dans le cadre d’une récente enquête mondiale ont révélé qu’ils manquaient de confiance dans la capacité de leurs dirigeants (eux et d’autres) à surmonter la prochaine perturbation majeure. À peine neuf pour cent des personnes interrogées ont exprimé des doutes sur le fait que leurs dirigeants aient les compétences nécessaires pour mener leurs entreprises dans l’économie hypernumérique.

Êtes-vous un maître du numérique?

Le conférencier principal de la MIT Sloan, George Westerman, et ses collaborateurs ont identifié deux éléments grâce auxquels les entreprises peuvent devenir des « maîtres du numérique ». Le premier, la capacité de leadership, implique d’envisager et de conduire le changement de manière systématique et rentable. Le second, la capacité numérique, permet aux entreprises d’aller au-delà de l’amélioration des processus et des produits existants – pour améliorer ou même créer de nouveaux modèles commerciaux.

Que pensez-vous des perspectives de croissance et de transformation continues de votre entreprise dans la nouvelle normalité? Que vous ayez déjà atteint le statut de « maître numérique » ou que vous en soyez encore aux premières étapes de la planification de votre « grand pas » dans l’ère numérique, vous feriez bien d’envisager de participer au Think Summit Canada 2021 d’IBM.

Lors du Think Summit de cette année, vous verrez comment une approche ouverte de l’infonuagique, associée à des capacités étendues d’IA, peut vous aider à conduire la transformation numérique.

Lors de cet événement, vous vous joindrez à un animateur surprise pour un voyage à travers le pays et vous apprendrez comment les chefs d’entreprise font tout, de la conception de l’avenir de l’entreprise à la connexion des communautés du Nord, à la lutte contre la pandémie.

L’événement Think Summit Canada 2021 d’IBM vise d’abord à favoriser la mobilisation. Vous aurez la possibilité de vous joindre à la conversation en posant des questions, en participant à des sondages et en collaborant sur vos défis spécifiques en tête-à-tête avec des experts en la matière et des pairs.

