85 % des responsables I&O prévoient augmenter leur niveau d’automatisation

Une récente enquête de Gartner révèle que 85 % des responsables de l’infrastructure et des opérations (I&O) qui ne disposent actuellement d’aucune automatisation complète s’attendent à devenir plus automatisés au cours des 2 à 3 prochaines années.

Gartner prévoit que d’ici 2025, 70 % des organisations mettront en œuvre une automatisation structurée pour offrir plus de flexibilité et d’efficacité, une augmentation importante par rapport à 20 % des organisations en 2021.

Les équipes d’infrastructure et opérations utilisent le plus souvent l’automatisation pour les tâches de déploiement, tels que le déploiement d’applications (47 %), pour l’automatisation de la charge de travail des équipes d’I&O (43 %) et pour le déploiement d’appareils aux utilisateurs (41 %).

« L’automatisation est essentielle pour que les équipes d’I&O puissent s’adapter aux exigences croissantes de l’activité numérique », a déclaré Yinuo Geng, vice-président de Gartner. « Les technologies d’automatisation d’I&O peuvent aider les TI à accélérer la mise en marché, à accroître l’agilité de l’entreprise, à garantir la conformité aux exigences de sécurité et aux règlements et à optimiser les coûts des services. »

L’enquête Gartner a été menée d’avril à mai 2022 auprès de 304 dirigeants d’I&O et de leurs subordonnés directs, dans des entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1 milliard de dollars.

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes interrogées qui automatisent le déploiement d’applications déclarent que cela a apporté de la valeur.

Par ailleurs, seuls 22 % des responsables I&O automatisent actuellement les correctifs et la correction des vulnérabilités. Cependant, 70 % de ceux qui automatisent ces activités trouvent que cela a un impact sur l’entreprise, ce qui souligne l’urgence pour les équipes d’I&O d’étendre l’automatisation aux domaines opérationnels.

Seuls 21 % des répondants à l’enquête ont signalé des niveaux élevés de succès dans leurs efforts d’automatisation. Les défis les plus couramment cités incluent l’estimation du retour sur investissement pour sélectionner les meilleures opportunités de cas d’utilisation, l’évolution des méthodes de travail vers des approches plus centrées sur le consommateur, l’amélioration des processus et de l’infrastructure vétustes, ainsi que le développement et l’acquisition de compétences pertinentes.